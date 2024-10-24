В Магнитогорске создали РЭБ нового типа для СВО. Фото

24 октября 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Комплекс РЭБ поможет обезвредить боевые дроны противника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) создали новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) купольного типа. Как URA.RU рассказал координатор Евгений Чепурин, до конца года выпустят малую серию объемом до десяти штук. «На линии боевого соприкосновения испытали опытный образец. Разработка показала себя рабочей схемой. Получили рекомендации военных по конструкции. После доработки в декабре выйдет первая серия продукции», — рассказал URA.RU Чепурин. Боевое оборудование потребовалось для оптимального объединения антенн и генераторов создания помех. Применяемые РЭБ при работе создают помехи в форме тора. Причем сам источник помех, оказываясь в центре такого кольца, никак не защищен от налета. В Магнитогорске инженеры добились полусферического покрытия. В настоящий момент за дело взялись энтузиасты. Чтобы проект заработал на полную мощность, инициаторы рассчитывают на заказы со стороны органов власти и поддержку неравнодушных. Работает благотворительный фонд, принимающий средства. На испытание магнитогорцы выехали благодаря участию земляка, члена команды КВН «Уездный город» Евгения Никишина. Сам он также побывал в зоне боевых действий, как и педагог Магнитогорского педколледжа Арсений Кошелев. Новый комплекс создает вокруг себя купольную защиту от атак Фото: личный архив Евгения Чепурина Защита от дронов поможет спасти многие жизни на фронте Фото: личный архив Евгения Чепурина Кавээнщик Евгений Никишин (справа) профинансировал поездку для испытания техники Защита от дронов поможет спасти многие жизни на фронте Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) создали новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) купольного типа. Как URA.RU рассказал координатор Евгений Чепурин, до конца года выпустят малую серию объемом до десяти штук. «На линии боевого соприкосновения испытали опытный образец. Разработка показала себя рабочей схемой. Получили рекомендации военных по конструкции. После доработки в декабре выйдет первая серия продукции», — рассказал URA.RU Чепурин. Боевое оборудование потребовалось для оптимального объединения антенн и генераторов создания помех. Применяемые РЭБ при работе создают помехи в форме тора. Причем сам источник помех, оказываясь в центре такого кольца, никак не защищен от налета. В Магнитогорске инженеры добились полусферического покрытия. В настоящий момент за дело взялись энтузиасты. Чтобы проект заработал на полную мощность, инициаторы рассчитывают на заказы со стороны органов власти и поддержку неравнодушных. Работает благотворительный фонд, принимающий средства. На испытание магнитогорцы выехали благодаря участию земляка, члена команды КВН «Уездный город» Евгения Никишина. Сам он также побывал в зоне боевых действий, как и педагог Магнитогорского педколледжа Арсений Кошелев.