Телеканалы назвали главные премьеры на ТВ, которые ожидают россиян

В новом сезоне российских телезрителей собираются удивлять масштабной лентой «Красный шелк», пародийной программой от СТС, а также мини-сериалом по мотивам легендарной картины «Москва слезам не верит». Не обойдется и без продолжения уже полюбившихся культовых «многосерийек», рассказала глава Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.
«НМГ объявила о первом совместном продакшене с Китаем. Это российский художественный фильм „Красный шелк“ режиссера Андрея Волгина. В основе сюжета — история двух послереволюционных государств», — Баланову цитируют «Известия». Зрители смогут оценить ленту в начале следующего года.
В середине ноября на телеэкранах появится юмористическая программа «Шоу из шоу». Ее будут показывать по СТС. По задумке авторов — участники будут пародировать известные передачи российского телевидения.
Скоро ожидается выход картины «Москва слезам не верит», которую сейчас снимает режиссер Жора Крыжовников. Баланова рассказала и о продолжении уже полюбившихся сериалов «Операция „Карпаты“ и „СМЕРШ“.
В новом сезоне 2024/25 будет показан шпионский триллер «Разящий луч». А на Пятом канале выйдут детективы — «Закон тайги 2», «Настоящий 3», «Наш спецназ 3–4–5».
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