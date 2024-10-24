24 октября 2024

Пермскую гимназию №6 эвакуировали из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в туалете гимназии №6 (архивное фото)
Пожар произошел в туалете гимназии №6 (архивное фото) Фото:

В Перми эвакуировали учащихся и педагогов гимназии №6 (ул. Федосеева, 16) из-за пожара в туалете. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram.

«Пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании в здании гимназии, на данный момент проводится эвакуация, ведется проверка помещений. По уточненной информации, в туалете горел мусор в ведре. Площадь возгорания составила 0,5 кв метра», — сообщают в ведомстве. Сейчас возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет.

Ранее были эвакуированы школы в поселке Полазна. Поводом послужили анонимные сообщения о минировании и вооруженной атаке, рассказывало URA.RU.

Новость обновлена:

По уточненной информации ГУ МЧС по Пермскому краю, в гимназии произошло короткое замыкание в электросушилке.

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В Перми эвакуировали учащихся и педагогов гимназии №6 (ул. Федосеева, 1 6) из-за пожара в туалете. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в Telegram. «Пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании в здании гимназии, на данный момент проводится эвакуация, ведется проверка помещений. По уточненной информации, в туалете горел мусор в ведре. Площадь возгорания составила 0,5 кв метра», — сообщают в ведомстве. Сейчас возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет. Ранее были эвакуированы школы в поселке Полазна. Поводом послужили анонимные сообщения о минировании и вооруженной атаке, рассказывало URA.RU. Новость обновлена: По уточненной информации ГУ МЧС по Пермскому краю, в гимназии произошло короткое замыкание в электросушилке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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