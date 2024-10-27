ВСУ атаковали Воронежскую область с помощью дронов

Дроны ВСУ атаковали Воронежскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он рассказал, что всего средства ПВО сбили восемь БПЛА.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он уточнил, что от атаки никто не пострадал и никаких ощутимых разрушений в регионе нет.
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