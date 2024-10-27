ВСУ атаковали Воронежскую область с помощью дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Тюмень, мчс, дым, пожар, задымление, беспилотник, пожарные, дрон
Дроны ВСУ атаковали Воронежскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он рассказал, что всего средства ПВО сбили восемь БПЛА.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он уточнил, что от атаки никто не пострадал и никаких ощутимых разрушений в регионе нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он рассказал, что всего средства ПВО сбили восемь БПЛА. «Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он уточнил, что от атаки никто не пострадал и никаких ощутимых разрушений в регионе нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...