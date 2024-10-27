ВСУ атаковали Воронежскую область с помощью дронов

27 октября 2024 в 08:41 Размер текста - 17 +

Дроны ВСУ атаковали Воронежскую область Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он рассказал, что всего средства ПВО сбили восемь БПЛА. «Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он уточнил, что от атаки никто не пострадал и никаких ощутимых разрушений в регионе нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он рассказал, что всего средства ПВО сбили восемь БПЛА. «Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он уточнил, что от атаки никто не пострадал и никаких ощутимых разрушений в регионе нет.