Правящая партия Грузии проиграла выборы в Тбилиси

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В Тбилиси на выборах проиграла правящая партия Грузии
В Тбилиси на выборах проиграла правящая партия Грузии Фото:

Во всех районах Тбилиси на выборах правящая партия Грузии «Грузинская мечта» потерпела поражение. Об этом свидетельствуют данные Центра избирательной комиссии страны.

«Правящая в Грузии партия проиграла выборы во всех округах Тбилиси», — сообщает ЦИК. По информации ведомства, «Грузинская мечта» проигрывает только в столице страны.

В Грузии 26 октября состоялись выборы в парламент. Оппозиционная «Коалиция за перемены» отвергает результаты и запускает акции протеста — подробнее в материале URA.RU.

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Во всех районах Тбилиси на выборах правящая партия Грузии «Грузинская мечта» потерпела поражение. Об этом свидетельствуют данные Центра избирательной комиссии страны. «Правящая в Грузии партия проиграла выборы во всех округах Тбилиси», — сообщает ЦИК. По информации ведомства, «Грузинская мечта» проигрывает только в столице страны. В Грузии 26 октября состоялись выборы в парламент. Оппозиционная «Коалиция за перемены» отвергает результаты и запускает акции протеста — подробнее в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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