Правящая партия Грузии проиграла выборы в Тбилиси

В Тбилиси на выборах проиграла правящая партия Грузии
Во всех районах Тбилиси на выборах правящая партия Грузии «Грузинская мечта» потерпела поражение. Об этом свидетельствуют данные Центра избирательной комиссии страны.
«Правящая в Грузии партия проиграла выборы во всех округах Тбилиси», — сообщает ЦИК. По информации ведомства, «Грузинская мечта» проигрывает только в столице страны.
В Грузии 26 октября состоялись выборы в парламент. Оппозиционная «Коалиция за перемены» отвергает результаты и запускает акции протеста — подробнее в материале URA.RU.
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