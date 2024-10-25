Мэр Златоуста ищет работу уволенным с фабрики депутата ЗСО сотрудницам

25 октября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Олег Решетников озаботился будущим персонала фабрики Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Мэрия Златоуста (Челябинская область) окажет содействие при поиске работы сотрудникам фабрики «Юничел-Злато», входящей в семейный холдинг депутата заксобрания Алексея Денисенко. Как URA.RU рассказали в пресс-службе администрации, глава города Олег Решетников встретился с руководством предприятия и дал поручения подчиненным. «Глава округа встретился с руководством компании. Представители фабрики заверили, что процедура увольнения пройдет в рамках закона с максимальным соблюдением прав персонала. По поручению главы округа сотрудникам окажут всяческое содействие для того, чтобы сразу после увольнения они могли перейти на новое, пусть даже временное, место работы», — сообщили URA.RU в мэрии. О своих страхах сотрудницы написали в соцсетях. Основной штат предприятия составляют женщины с детьми. Решетников поручил экономическому блоку администрации Златоуста оказать содействие. На предстоящей неделе сотрудники мэрии выедут на предприятие вместе с представителями центра занятости. На «Юничел-Златоуст» пройдет ярмарка вакансий городского бизнеса. На фабрике, согласно данным СБИС, работает 477 человек. «Мы максимально погружены в ситуацию. Наш отдел кадров ведет переговоры с действующими в городе предприятиями с тем, чтобы найти место работы для увольняемого персонала. Наших сотрудников приглашают всегда охотно: они приучены работать на конвейере, дисциплинированы», — пояснил URA.RU директор по развитию фабрики «Юничел» в Челябинске Денисенко. Другим направлением усилий стал поиск производителя, заинтересованного в получении готовой производственной площадки. Ведется обмен документами. Также Денисенко обратил внимание на то, что будущим коллектива занимаются в региональном минпроме и Сбербанке. Финансовая организация принимает участие, поскольку обладает информацией о потенциальных интересантах работы на площадке. О сроках закрытия бизнеса Денисенко предпочел не говорить. Собеседник URA.RU отметил, что это произойдет, когда все обязательства будут выполнены. Целью преобразований стало стремление сохранить производственный и интеллектуальный потенциал головной фабрики в южноуральской столице. В октябре корпуса предприятия выставили на продажу. О возможном прекращении златоустовского предприятия стало известно в августе. В сентябре Челябинскстат сигнализировал о существенном сокращении выпуска обуви в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Златоуста (Челябинская область) окажет содействие при поиске работы сотрудникам фабрики «Юничел-Злато», входящей в семейный холдинг депутата заксобрания Алексея Денисенко. Как URA.RU рассказали в пресс-службе администрации, глава города Олег Решетников встретился с руководством предприятия и дал поручения подчиненным. «Глава округа встретился с руководством компании. Представители фабрики заверили, что процедура увольнения пройдет в рамках закона с максимальным соблюдением прав персонала. По поручению главы округа сотрудникам окажут всяческое содействие для того, чтобы сразу после увольнения они могли перейти на новое, пусть даже временное, место работы», — сообщили URA.RU в мэрии. О своих страхах сотрудницы написали в соцсетях. Основной штат предприятия составляют женщины с детьми. Решетников поручил экономическому блоку администрации Златоуста оказать содействие. На предстоящей неделе сотрудники мэрии выедут на предприятие вместе с представителями центра занятости. На «Юничел-Златоуст» пройдет ярмарка вакансий городского бизнеса. На фабрике, согласно данным СБИС, работает 477 человек. «Мы максимально погружены в ситуацию. Наш отдел кадров ведет переговоры с действующими в городе предприятиями с тем, чтобы найти место работы для увольняемого персонала. Наших сотрудников приглашают всегда охотно: они приучены работать на конвейере, дисциплинированы», — пояснил URA.RU директор по развитию фабрики «Юничел» в Челябинске Денисенко. Другим направлением усилий стал поиск производителя, заинтересованного в получении готовой производственной площадки. Ведется обмен документами. Также Денисенко обратил внимание на то, что будущим коллектива занимаются в региональном минпроме и Сбербанке. Финансовая организация принимает участие, поскольку обладает информацией о потенциальных интересантах работы на площадке. О сроках закрытия бизнеса Денисенко предпочел не говорить. Собеседник URA.RU отметил, что это произойдет, когда все обязательства будут выполнены. Целью преобразований стало стремление сохранить производственный и интеллектуальный потенциал головной фабрики в южноуральской столице. В октябре корпуса предприятия выставили на продажу. О возможном прекращении златоустовского предприятия стало известно в августе. В сентябре Челябинскстат сигнализировал о существенном сокращении выпуска обуви в регионе.