В Свердловской области сотрудники полиции начали массовые проверки водителей на трезвость по всему региону. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
«Рейды по пресечению грубых нарушений ПДД проводит Госавтоинспекция в Свердловской области в выходные дни», — рассказали в ведомстве. В ГАИ добавили, что на особом контроле полиции пьяные водители, не имеющие прав, либо ранее лишенные такого права.
В полиции отметили, что в ходе рейдов уже поймали 23-летнего водителя ВАЗ, у которого нет водительских прав. Также у него отсутствовала страховка, и не был пристегнут ремень безопасности. На автомобилиста составлены административные протоколы. Машину задержали и поместили на специализированную стоянку. Мужчине грозит крупный административный штраф.
Всего за сутки автоинспекторами пресечено 1120 нарушений ПДД, отстранены от управления транспортом 76 автолюбителей, из них 34 находились в нетрезвом состоянии. За вождение без прав исключены 33 водителя, шесть из них ранее были лишены такого права.
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