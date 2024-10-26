26 октября 2024

Гаишники устроили охоту на лихачей в Свердловской области. Фото

По всей Свердловской области начались масштабные рейды ГАИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГАИ по тонировке. Екатеринбург, дпс, гаи, проверки на дорогах, сотрудник дпс, государственная автоинспекция, рейд дпс
В ходе рейдов поймали 34 водителя, которые были в нетрезвом состоянии Фото:

В Свердловской области сотрудники полиции начали массовые проверки водителей на трезвость по всему региону. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

«Рейды по пресечению грубых нарушений ПДД проводит Госавтоинспекция в Свердловской области в выходные дни», — рассказали в ведомстве. В ГАИ добавили, что на особом контроле полиции пьяные водители, не имеющие прав, либо ранее лишенные такого права.

В полиции отметили, что в ходе рейдов уже поймали 23-летнего водителя ВАЗ, у которого нет водительских прав. Также у него отсутствовала страховка, и не был пристегнут ремень безопасности. На автомобилиста составлены административные протоколы. Машину задержали и поместили на специализированную стоянку. Мужчине грозит крупный административный штраф.

Всего за сутки автоинспекторами пресечено 1120 нарушений ПДД, отстранены от управления транспортом 76 автолюбителей, из них 34 находились в нетрезвом состоянии. За вождение без прав исключены 33 водителя, шесть из них ранее были лишены такого права.

Рейды ГАИ проходят по всему региону
Рейды ГАИ проходят по всему региону

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В Свердловской области сотрудники полиции начали массовые проверки водителей на трезвость по всему региону. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «Рейды по пресечению грубых нарушений ПДД проводит Госавтоинспекция в Свердловской области в выходные дни», — рассказали в ведомстве. В ГАИ добавили, что на особом контроле полиции пьяные водители, не имеющие прав, либо ранее лишенные такого права. В полиции отметили, что в ходе рейдов уже поймали 23-летнего водителя ВАЗ, у которого нет водительских прав. Также у него отсутствовала страховка, и не был пристегнут ремень безопасности. На автомобилиста составлены административные протоколы. Машину задержали и поместили на специализированную стоянку. Мужчине грозит крупный административный штраф. Всего за сутки автоинспекторами пресечено 1120 нарушений ПДД, отстранены от управления транспортом 76 автолюбителей, из них 34 находились в нетрезвом состоянии. За вождение без прав исключены 33 водителя, шесть из них ранее были лишены такого права.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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