Общество ЖКХ и Городская среда Прокуратура начала проверку в челябинском селе, где не было воды несколько дней Прокуратура помогла восстановить водоснабжение в селе Еткуль 27 октября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 + Прокуратура вмешалась в ситуацию с отсутствием воды в Еткуле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Еткульского района Челябинской области организовала проверку из-за отсутствия холодного водоснабжения в селе Еткуль. В результате выявленных нарушений были приняты меры для восстановления коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Установлено, что с 22 по 24 октября 2024 года в селе Еткуль круглосуточно отсутствовало водоснабжение из-за аварии. Сотрудниками МУП „Селезянское сельское поселение“ не принимались должные меры для его восстановления. Подвоз воды надлежащим образом организован не был. В результате принятых прокуратурой мер водоснабжение в селе 25 октября восстановили», — сообщили в ведомстве. Также в прокуратуре уточнили, что ситуация с водоснабжением селе Еткуль поставлена на постоянный контроль. Директору МУПа внесено представление об устранении нарушений законодательства. Возбуждено дело об административном правонарушении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прокуратура Еткульского района Челябинской области организовала проверку из-за отсутствия холодного водоснабжения в селе Еткуль. В результате выявленных нарушений были приняты меры для восстановления коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Установлено, что с 22 по 24 октября 2024 года в селе Еткуль круглосуточно отсутствовало водоснабжение из-за аварии. Сотрудниками МУП „Селезянское сельское поселение“ не принимались должные меры для его восстановления. Подвоз воды надлежащим образом организован не был. В результате принятых прокуратурой мер водоснабжение в селе 25 октября восстановили», — сообщили в ведомстве. Также в прокуратуре уточнили, что ситуация с водоснабжением селе Еткуль поставлена на постоянный контроль. Директору МУПа внесено представление об устранении нарушений законодательства. Возбуждено дело об административном правонарушении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям