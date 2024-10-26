26 октября 2024

Прокуратура начала проверку в челябинском селе, где не было воды несколько дней

Прокуратура помогла восстановить водоснабжение в селе Еткуль
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура вмешалась в ситуацию с отсутствием воды в Еткуле Фото:

Прокуратура Еткульского района Челябинской области организовала проверку из-за отсутствия холодного водоснабжения в селе Еткуль. В результате выявленных нарушений были приняты меры для восстановления коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что с 22 по 24 октября 2024 года в селе Еткуль круглосуточно отсутствовало водоснабжение из-за аварии. Сотрудниками МУП „Селезянское сельское поселение“ не принимались должные меры для его восстановления. Подвоз воды надлежащим образом организован не был. В результате принятых прокуратурой мер водоснабжение в селе 25 октября восстановили», — сообщили в ведомстве.

Также в прокуратуре уточнили, что ситуация с водоснабжением селе Еткуль поставлена на постоянный контроль. Директору МУПа внесено представление об устранении нарушений законодательства. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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Прокуратура Еткульского района Челябинской области организовала проверку из-за отсутствия холодного водоснабжения в селе Еткуль. В результате выявленных нарушений были приняты меры для восстановления коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Установлено, что с 22 по 24 октября 2024 года в селе Еткуль круглосуточно отсутствовало водоснабжение из-за аварии. Сотрудниками МУП „Селезянское сельское поселение“ не принимались должные меры для его восстановления. Подвоз воды надлежащим образом организован не был. В результате принятых прокуратурой мер водоснабжение в селе 25 октября восстановили», — сообщили в ведомстве. Также в прокуратуре уточнили, что ситуация с водоснабжением селе Еткуль поставлена на постоянный контроль. Директору МУПа внесено представление об устранении нарушений законодательства. Возбуждено дело об административном правонарушении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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