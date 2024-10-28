Пермяков зовут в тур на съемки новогодних телепередач

Пермские турфирмы открыли продажу путевок на съемки новогодних шоу

29 октября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермяки могут совместить съемки в передаче и экскурсию по Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU У жителей Перми появилась возможность принять участие в съемках новогодних телепередач. Туристические агентства открыли продажи концертных туров. Так, на шоу «Песня года» в Москве можно съездить по цене от 22,7 тысячи рублей на человека. Об этом и других концертных турах URA.RU рассказали в «Пермском центре отдыха и туризма». «Из Перми 6 декабря состоится тур на новогоднюю телевизионную съемку „Песня года — 2024“ в Москву. Есть еще одна поездка в столицу на концерт „Легенды ‚Ретро ФМ‘“ на 29 ноября. Также можно отправиться в Екатеринбург 16 ноября на шоу „Уральские пельмени. Мастер и мандарины“», — рассказал менеджер турфирмы корреспонденту агентства. В «Пермском центре отдыха и туризма» добавили, что стоимость тура на концерт «Легенды «Ретро ФМ» начинается от 21 тысячи рублей, а на шоу «Уральских пельменей» — от 16 тысяч рублей. Во все путевки входят проезд на автобусе из Перми, услуги экскурсовода, проживание в гостинице, завтрак и обед, входные билеты на концерты. Помимо этого, турфирмы начали продавать путевки на Big Love Show, которое состоится в Казани 9 февраля 2025 года. Выезд из Перми запланирован на 7 февраля, а стоимость туров начинается от 16,3 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, куда отправиться на Новый год родителям с детьми. Турфирмы начали продавать семейные многодневные туры по России и за рубеж, стоимость которых начинается от 13,7 тысячи рублей на человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей Перми появилась возможность принять участие в съемках новогодних телепередач. Туристические агентства открыли продажи концертных туров. Так, на шоу «Песня года» в Москве можно съездить по цене от 22,7 тысячи рублей на человека. Об этом и других концертных турах URA.RU рассказали в «Пермском центре отдыха и туризма». «Из Перми 6 декабря состоится тур на новогоднюю телевизионную съемку „Песня года — 2024“ в Москву. Есть еще одна поездка в столицу на концерт „Легенды ‚Ретро ФМ‘“ на 29 ноября. Также можно отправиться в Екатеринбург 16 ноября на шоу „Уральские пельмени. Мастер и мандарины“», — рассказал менеджер турфирмы корреспонденту агентства. В «Пермском центре отдыха и туризма» добавили, что стоимость тура на концерт «Легенды «Ретро ФМ» начинается от 21 тысячи рублей, а на шоу «Уральских пельменей» — от 16 тысяч рублей. Во все путевки входят проезд на автобусе из Перми, услуги экскурсовода, проживание в гостинице, завтрак и обед, входные билеты на концерты. Помимо этого, турфирмы начали продавать путевки на Big Love Show, которое состоится в Казани 9 февраля 2025 года. Выезд из Перми запланирован на 7 февраля, а стоимость туров начинается от 16,3 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, куда отправиться на Новый год родителям с детьми. Турфирмы начали продавать семейные многодневные туры по России и за рубеж, стоимость которых начинается от 13,7 тысячи рублей на человека.