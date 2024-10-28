Бывший замполпреда Путина на Урале попал под санкции Великобритании

29 октября 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Андрей Перла попал под санкции из-за обвинений по «дестабилизации ситуации на Украине» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший помощник полномочного представителя президента России в УрФО Игоря Холманских Андрей Перла включен в новый санкционный список Великобритании. Информация об этом появилась на сайте правительства страны. «Замораживание активов, санкции в отношении интернет-услуг, запрет на поездки, санкции в отношении трастовых услуг», — написано в сообщении. По информации, опубликованной на сайте британского правительства, причиной санкций стали обвинения в «дестабилизации ситуации на Украине» и получении «выгоды от правительства России». Перла работал помощником Игоря Холманских с 2012 по 2016 год. Позднее он был переведен на пост пиарщика севастопольского губернатора Дмитрия Овсянникова. До февраля 2021 года работал советником председателя Союза журналистов России. В этом же году Андрей Перла был признан банкротом из-за долга почти в 10 миллионов рублей. В этом же году Андрей Перла был признан банкротом из-за долга почти в 10 миллионов рублей. Сейчас он является директором программы Агентства социального проектирования (АСП), из-за работы в котором на него были наложены санкции. АСП занимается изданием газет, организацией развлечений и отдыха, а создано оно было в 2017 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший помощник полномочного представителя президента России в УрФО Игоря Холманских Андрей Перла включен в новый санкционный список Великобритании. Информация об этом появилась на сайте правительства страны. «Замораживание активов, санкции в отношении интернет-услуг, запрет на поездки, санкции в отношении трастовых услуг», — написано в сообщении. По информации, опубликованной на сайте британского правительства, причиной санкций стали обвинения в «дестабилизации ситуации на Украине» и получении «выгоды от правительства России». Перла работал помощником Игоря Холманских с 2012 по 2016 год. Позднее он был переведен на пост пиарщика севастопольского губернатора Дмитрия Овсянникова. До февраля 2021 года работал советником председателя Союза журналистов России. В этом же году Андрей Перла был признан банкротом из-за долга почти в 10 миллионов рублей. В этом же году Андрей Перла был признан банкротом из-за долга почти в 10 миллионов рублей. Сейчас он является директором программы Агентства социального проектирования (АСП), из-за работы в котором на него были наложены санкции. АСП занимается изданием газет, организацией развлечений и отдыха, а создано оно было в 2017 году.