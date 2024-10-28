Бывший пиарщик пермских нефтяников нашел новую работу

Бывший руководитель пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Меркулов нашел новую работу. Он возглавил PR-службу ООО «Новапорт Холдинг». Об этом Меркулов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья, с 28 октября я приступил к работе на позиции руководителя PR-службы „Новапорт Холдинг“, — написал Меркулов. Меркулов уволился из компании „ЛУКОЙЛ-Пермь“ в конце 2023 года. До прихода в пресс-службу нефтяной компании он работал в СМИ Свердловской области.
Холдинг «Новапорт» управляет региональными аэропортами в Перми, а также Челябинске, Тюмени и ряде других российских городов. URA.RU рассказывало, что компания находится под санкциями ЕС.
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