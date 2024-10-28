28 октября 2024

Бывший пиарщик пермских нефтяников нашел новую работу

Экс-руководитель PR-службы «ЛУКОЙЛ» в Перми устроился в «Новапорт Холдинг»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Меркулов стал главным пиарщиком компании, которая управляет аэропортами в РФ
Алексей Меркулов стал главным пиарщиком компании, которая управляет аэропортами в РФ Фото:

Бывший руководитель пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Меркулов нашел новую работу. Он возглавил PR-службу ООО «Новапорт Холдинг». Об этом Меркулов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, с 28 октября я приступил к работе на позиции руководителя PR-службы „Новапорт Холдинг“, — написал Меркулов. Меркулов уволился из компании „ЛУКОЙЛ-Пермь“ в конце 2023 года. До прихода в пресс-службу нефтяной компании он работал в СМИ Свердловской области.

Холдинг «Новапорт» управляет региональными аэропортами в Перми, а также Челябинске, Тюмени и ряде других российских городов. URA.RU рассказывало, что компания находится под санкциями ЕС.

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Бывший руководитель пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Меркулов нашел новую работу. Он возглавил PR-службу ООО «Новапорт Холдинг». Об этом Меркулов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, с 28 октября я приступил к работе на позиции руководителя PR-службы „Новапорт Холдинг“, — написал Меркулов. Меркулов уволился из компании „ЛУКОЙЛ-Пермь“ в конце 2023 года. До прихода в пресс-службу нефтяной компании он работал в СМИ Свердловской области. Холдинг «Новапорт» управляет региональными аэропортами в Перми, а также Челябинске, Тюмени и ряде других российских городов. URA.RU рассказывало, что компания находится под санкциями ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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