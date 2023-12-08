08 декабря 2023

В пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Пермь» произошли кадровые перестановки

Алексей Меркулов уходит с поста пресс-секретаря ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтегазовый форум Тюмень необр, лукойл
В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» меняется глава пресс-службы Фото:

Глава пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Меркулов покидает пост. Об этом он сообщил в соцсети.

«Спасибо всем, с кем успел посотрудничать. Спасибо компании за возможности для реализации интересных проектов. Здесь все!» — написал Алексей Меркулов в соцсети.

Меркулов возглавил пресс-службу в декабре 2018 года. Он работал в компании с 2016 года. Приехал из Свердловской области, где работал в городских СМИ.

По данным «Коммерсант-Прикамье», новым пресс-секретарем «ЛУКОЙЛ-Пермь» будет назначена Елена Репина. Она работала в корпоративном издании «Пермская нефть».

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Глава пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Меркулов покидает пост. Об этом он сообщил в соцсети. «Спасибо всем, с кем успел посотрудничать. Спасибо компании за возможности для реализации интересных проектов. Здесь все!» — написал Алексей Меркулов в соцсети. Меркулов возглавил пресс-службу в декабре 2018 года. Он работал в компании с 2016 года. Приехал из Свердловской области, где работал в городских СМИ. По данным «Коммерсант-Прикамье», новым пресс-секретарем «ЛУКОЙЛ-Пермь» будет назначена Елена Репина. Она работала в корпоративном издании «Пермская нефть».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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