В пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Пермь» произошли кадровые перестановки

Алексей Меркулов уходит с поста пресс-секретаря ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

09 декабря 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» меняется глава пресс-службы Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Глава пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Меркулов покидает пост. Об этом он сообщил в соцсети. «Спасибо всем, с кем успел посотрудничать. Спасибо компании за возможности для реализации интересных проектов. Здесь все!» — написал Алексей Меркулов в соцсети. Меркулов возглавил пресс-службу в декабре 2018 года. Он работал в компании с 2016 года. Приехал из Свердловской области, где работал в городских СМИ. По данным «Коммерсант-Прикамье», новым пресс-секретарем «ЛУКОЙЛ-Пермь» будет назначена Елена Репина. Она работала в корпоративном издании «Пермская нефть».

Глава пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Меркулов покидает пост. Об этом он сообщил в соцсети. «Спасибо всем, с кем успел посотрудничать. Спасибо компании за возможности для реализации интересных проектов. Здесь все!» — написал Алексей Меркулов в соцсети. Меркулов возглавил пресс-службу в декабре 2018 года. Он работал в компании с 2016 года. Приехал из Свердловской области, где работал в городских СМИ. По данным «Коммерсант-Прикамье», новым пресс-секретарем «ЛУКОЙЛ-Пермь» будет назначена Елена Репина. Она работала в корпоративном издании «Пермская нефть».