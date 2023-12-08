В пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Пермь» произошли кадровые перестановки

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» меняется глава пресс-службы
Глава пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Меркулов покидает пост. Об этом он сообщил в соцсети.
«Спасибо всем, с кем успел посотрудничать. Спасибо компании за возможности для реализации интересных проектов. Здесь все!» — написал Алексей Меркулов в соцсети.
Меркулов возглавил пресс-службу в декабре 2018 года. Он работал в компании с 2016 года. Приехал из Свердловской области, где работал в городских СМИ.
По данным «Коммерсант-Прикамье», новым пресс-секретарем «ЛУКОЙЛ-Пермь» будет назначена Елена Репина. Она работала в корпоративном издании «Пермская нефть».
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