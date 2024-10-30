Челябинский врач стал прототипом героя для короткометражного фильма

Врач городской больницы №2 Магнитогорска (Челябинская область) стал прототипом для короткометражного фильма «Александр Ерофеев. Желтая подводная лодка», который был представлен на фестивале видеопоэзии «Видеостихия». Съемки кинокартины проходили в том числе на территории медучреждения, где работает главный герой в реальной жизни, сообщили в региональном минздраве.
«Мне доводилось бывать в реанимации одной из городских больниц. Представьте место, где смерть, та самая старуха с косой, играет с врачами-реаниматологами на жизни людей. Только вот реаниматологи зачастую уже знают наперед. И тем не менее каждая игра доводится до какого-либо конца — положительного или нет. Врачи делают все необходимое, а иногда кажется, что невозможное», — рассказал автор фильма Евгений Обатуров про задумку проекта.
Короткометражный фильм оказался не только художественным отражением реальной борьбы врачей за жизни людей, но и памятником магнитогорскому поэту Александру Ерофееву, чье произведение легло в основу сюжета. Несмотря на то, что поэт не дожил до премьеры фильма, его творчество продолжают использовать в кинематографе.
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