Строители разместили биотуалет рядом с центральным входом в мэрию Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Туалет будет стоять до конца августа
Туалет будет стоять до конца августа Фото:

Биотуалет и вагон-бытовка украсила парадный вход мэрии Сургута на время ремонта крыльца. Об этом URA.RU сообщил источник и политического истеблишмента города. 

«Чиновники решили не пускать рабочих внутрь здания мэрии, поскольку это режимный объект, и строители придумали временный вариант с синей кабинкой. „Украшать“ площадь Советов — это убранство будет до конца лета», — сообщил собеседник.

Строительная фирма выиграла контракт на реконструкцию крыльца стоимостью 22 миллиона рублей. Завершить работы планируют к 31 августа. В мэрии подтвердили информацию о том, что рядом с администрацией установили вагон-бытовку и туалет. «Так положено. Строители должны в туалет ходить», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте за 20 млн рублей отремонтируют крыльцо в мэрии. Входная группа не обновлялась более 30 лет и стала небезопасна для эксплуатации.

Туалет установили рабочие, которые делают ремонт крыльца
Туалет установили рабочие, которые делают ремонт крыльца
Фото:

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Биотуалет и вагон-бытовка украсила парадный вход мэрии Сургута на время ремонта крыльца. Об этом URA.RU сообщил источник и политического истеблишмента города.  «Чиновники решили не пускать рабочих внутрь здания мэрии, поскольку это режимный объект, и строители придумали временный вариант с синей кабинкой. „Украшать“ площадь Советов — это убранство будет до конца лета», — сообщил собеседник. Строительная фирма выиграла контракт на реконструкцию крыльца стоимостью 22 миллиона рублей. Завершить работы планируют к 31 августа. В мэрии подтвердили информацию о том, что рядом с администрацией установили вагон-бытовку и туалет. «Так положено. Строители должны в туалет ходить», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте за 20 млн рублей отремонтируют крыльцо в мэрии. Входная группа не обновлялась более 30 лет и стала небезопасна для эксплуатации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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