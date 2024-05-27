Строители разместили биотуалет рядом с центральным входом в мэрию Сургута

Биотуалет и вагон-бытовка украсила парадный вход мэрии Сургута на время ремонта крыльца. Об этом URA.RU сообщил источник и политического истеблишмента города.
«Чиновники решили не пускать рабочих внутрь здания мэрии, поскольку это режимный объект, и строители придумали временный вариант с синей кабинкой. „Украшать“ площадь Советов — это убранство будет до конца лета», — сообщил собеседник.
Строительная фирма выиграла контракт на реконструкцию крыльца стоимостью 22 миллиона рублей. Завершить работы планируют к 31 августа. В мэрии подтвердили информацию о том, что рядом с администрацией установили вагон-бытовку и туалет. «Так положено. Строители должны в туалет ходить», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте за 20 млн рублей отремонтируют крыльцо в мэрии. Входная группа не обновлялась более 30 лет и стала небезопасна для эксплуатации.
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