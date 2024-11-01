Свердловские врачи удалили гигантскую опухоль под мочевым пузырем

Свердловские хирурги удалили 8-сантиметровую опухоль пациентке из Краматорска
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Хирурги успешно прооперировали женщину (авхивное фото) Фото:

Специалисты отделения хирургии «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге успешно провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли под мочевым пузырем у 38-летней пациентки из Краматорска (ДНР). Удаленная опухоль имела внушительные размеры — около 80 мм в диаметре, что является редкостью для такого типа новообразований. После операции состояние пациентки стабилизировалось. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Оперативное вмешательство, продолжавшееся три часа, проходило под постоянным контролем анестезиолога. Сложность заключалась в атипичной локализации опухоли — под мочевым пузырем — и ее внушительных размерах, достигавших 80 миллиметров в диаметре. Восьмилетний рост новообразования усугублял ситуацию, требуя от хирургов высокой точности. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка была выписана домой на седьмой день после операции, получив рекомендации по дальнейшему наблюдению и реабилитации», — отметили в больнице.

38-летняя уроженка Краматорска была проинформирована о всех рисках и возможных осложнениях. Медицинская команда провела тщательное обследование и планирование операции, используя передовые технологии визуализации для детального изучения анатомических структур в зоне вмешательства. Благодаря слаженному взаимодействию опытных хирургов и анестезиологов, а также применению передового медицинского оборудования, сложная операция по удалению опухоли прошла успешно.

Ежегодно в отделении хирургии круглосуточного стационара «РЖД-Медицина» проводятся около 1800 операций. Специалисты используют современные диагностические и лечебные технологии, позволяющие врачам проводить сложные операции с минимальным риском для пациента.

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Специалисты отделения хирургии «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге успешно провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли под мочевым пузырем у 38-летней пациентки из Краматорска (ДНР). Удаленная опухоль имела внушительные размеры — около 80 мм в диаметре, что является редкостью для такого типа новообразований. После операции состояние пациентки стабилизировалось. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения. «Оперативное вмешательство, продолжавшееся три часа, проходило под постоянным контролем анестезиолога. Сложность заключалась в атипичной локализации опухоли — под мочевым пузырем — и ее внушительных размерах, достигавших 80 миллиметров в диаметре. Восьмилетний рост новообразования усугублял ситуацию, требуя от хирургов высокой точности. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка была выписана домой на седьмой день после операции, получив рекомендации по дальнейшему наблюдению и реабилитации», — отметили в больнице. 38-летняя уроженка Краматорска была проинформирована о всех рисках и возможных осложнениях. Медицинская команда провела тщательное обследование и планирование операции, используя передовые технологии визуализации для детального изучения анатомических структур в зоне вмешательства. Благодаря слаженному взаимодействию опытных хирургов и анестезиологов, а также применению передового медицинского оборудования, сложная операция по удалению опухоли прошла успешно. Ежегодно в отделении хирургии круглосуточного стационара «РЖД-Медицина» проводятся около 1800 операций. Специалисты используют современные диагностические и лечебные технологии, позволяющие врачам проводить сложные операции с минимальным риском для пациента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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