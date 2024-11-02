Прокуратура проконтролирует ремонт крыши дома в Челябинске, топившей 12 квартир

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Из-за протечки кровли было затоплено 12 квартир (фото из архива) Фото:

Сотрудники прокуратуры Калининского района проверили информацию о протечке крыши в одном из домов Челябинска, из-за чего были затоплены 12 квартир. Все данные подтвердились, сейчас управляющая компания с подрядчиками делает ремонт под контролем надзорного ведомства.

«Прокуратура Калининского района Челябинска организовала проверку по публикации СМИ о затоплении квартир дома № 60 Б по улице Каслинская. В настоящее время управляющей организацией с привлечением подрядной организации организованы ремонтные работы кровли», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В пресс-службе ведомства добавили, что на место выехала прокурор района Татьяна Полежаева. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. Если подтвердятся нарушения закона, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Сотрудники прокуратуры Калининского района проверили информацию о протечке крыши в одном из домов Челябинска, из-за чего были затоплены 12 квартир. Все данные подтвердились, сейчас управляющая компания с подрядчиками делает ремонт под контролем надзорного ведомства. «Прокуратура Калининского района Челябинска организовала проверку по публикации СМИ о затоплении квартир дома № 60 Б по улице Каслинская. В настоящее время управляющей организацией с привлечением подрядной организации организованы ремонтные работы кровли», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. В пресс-службе ведомства добавили, что на место выехала прокурор района Татьяна Полежаева. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. Если подтвердятся нарушения закона, будут приняты меры прокурорского реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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