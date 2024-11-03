Гражданин США Дэниел Мартиндейл, спасенный из-под Угледара, поделился информацией о том, как он передавал сведения российским военным и как ему удавалось оставаться незамеченным для ВСУ. Мартиндейл рассказал об удалении переписок и своем отношении к Вашингтону, описывая его как врага.
«Я дружил там с людьми, которые действительно ждали, когда придет Россия, а они, в свою очередь, дружили с местными властями. Так что у меня были хорошие связи», — отметил Мартиндейл в разговоре с RT. В ходе интервью американец объяснил, что для сохранения конфиденциальности он регулярно стирал историю переписок в мессенджере Telegram. Также он выразил удивление по поводу того, что за все время его пребывания на Украине ни правоохранительные органы, ни ВСУ не проверили его телефон.
Мартиндейл также подчеркнул, что его американский паспорт мог способствовать отсутствию проверок со стороны украинских властей, что позволяло ему безопасно передавать информацию. Он утверждает, что находил поддержку среди местных жителей, которые симпатизировали России. Эти обстоятельства помогли ему избежать подозрений и сохранить свою деятельность в тайне от украинских властей.
Ранее американский гражданин, сотрудничавший с российскими властями, был эвакуирован из Богоявленки, расположенной недалеко от Угледара. Он пребывал в зоне спецоперации два года, в течение которых предоставлял России ценные сведения разведки. Эта информация способствовала осуществлению точечных ударов по вражеским позициям.
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