Что делать с сухостью кожи зимой: как справиться с проблемой во время отопительного сезона

Ежегодно из-за прихода зимы от проблем с кожей страдают миллионы людей. Мороз на улице, нехватка влажности в помещении и отсутствие солнечного света — все это приводит к сухости кожи, а иногда — и к началу кожных заболеваний. URA.RU рассказывает, как спасти здоровье кожи с наступлением морозов.
Почему зимой кожа становится сухой
Кожа начинает испытывать сильный стресс каждый год с приходом морозов. На улице ледяной воздух влияет на выработку подкожного жира на лице — его становится все меньше и кожа оказывается более восприимчивой к повреждениям.
Когда человек добирается до теплого помещения, ситуация только ухудшается. Работающие в квартире батареи сушат воздух в доме, а заодно — и кожу. Из-за этого все тело начинает шелушиться.
Помимо климата, на состояние кожи влияет и нехватка витаминов. Солнечного света с каждым днем становится все меньше, а свежие овощи и фрукты пропадают из ежедневного рациона. Это приводит к тому, что в организме возникает нехватка питательных веществ, что препятствует восстановлению кожи.
Все это приводит к тому, что кожа испытывает сильную нагрузку, начинает сохнуть и шелушиться. Чтобы оставить кожу здоровой, необходимо принять меры.
Как следить зимой за кожей
Из-за сухости воздуха кожу необходимо правильно увлажнять. С утра, после умывания, можно использовать специальный тоник или лосьон для лица — они помогут задержать влагу на коже. Выходя на улицу, не стоит наносить увлажняющий крем — перед выходом лучше намазывать питательный крем. Также спасти кожу от холода поможет тональный крем на жирной основе.
Мыться зимой лучше в теплой воде — долгое купание в горячей ванне полностью лишает кожу защитного жирового слоя. Чтобы не сушить кожу лишний раз, лучше ограничиться пятнадцатью минутами в воде и не мыться обычным мылом — вместо него подойдет крем-гель для душа.
Чтобы в мороз не сильно сохла кожа рук, стоит всегда выходить на мороз в варежках или перчатках. Избавиться от сухости также поможет отказ от антибактериальных моющих средств.
Ноги зимой тоже сильно страдают — из-за закрытой обуви и постоянного контакта с плотными носками и колготками ступням не хватает воздухообмена. В результате кожа грубеет и утолщается. С этом проблемой поможет ежедневное использование кремов с католиками — они помогут размягчить кожу и удалить отмершие участки.
Не стоит забывать и о правильном питании — зимой в рационе обязательно должны быть витамины А, В, С, Е, а также такие микроэлементы как цинк и селен. Правильное питание и обильное питье поможет коже быстрее восстанавливаться и оставаться здоровой, несмотря на погоду за окном.
Как увлажнить воздух в доме
Сухой воздух в квартире не только приводит к проблемам с кожей, но и к пересыханию слизистых, из-за чего человек становится более восприимчив к бактериям и инфекциям. Также из-за нехватки влаги возможны обострения астмы, бронхита, а также заложенности носа других проблем с дыхательной системой.
Самый очевидный способ справиться с сухим воздухом — купить бытовой увлажнитель. Сегодня можно найти прибор на любой вкус и размер кошелька. Но если вы не готовы тратиться, можно воспользоваться и народными средствами и лайфхаками.
Например, не закрывать дверь в ванную комнату сразу после душа. Влажный пар распространится по всей квартире и увлажнит воздух. Любители горячей ванны могут не сливать воду сразу — пока она остывает, пар распространится по дому. Мокрые вещи и полотенце также лучше сушить рядом с батареей — влага на них начнет испаряться, и дышать станет легче.
Также сделать воздух менее сухим поможет влажная уборка: вода, которая осталась на поверхностях мебели и полу, увлажнит воздух. Справится с сухостью дома можно и при помощи обычного пульверизатора — распрыскивание воды пару раз в день поможет сделать микроклимат более комфортным.
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