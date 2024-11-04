«Ведомости»: тамбовским губернатором может стать участник СВО депутат Первышов

Тамбовскую область после ухода с поста губернатора Максима Егорова может возглавить депутат Госдумы Евгений Первышов, проходящий программу для участников СВО «Время героев». Об этом сообщили два источника, близких к администрации президента РФ.
«Участник „Времени героев“ Евгений Первышов может стать губернатором Тамбовской области», — рассказали источники в АП. Информацию передают «Ведомости».
Первышову 48 лет. Он родился в Краснодаре. Почти пять лет с 2016 по 2021 годы был мэром Краснодара, передает телеканал 360. В 2021 покинул этот пост и был избран в Госдуму. В октябре 2022 года отправился на спецоперацию добровольцем, пишет «Царьград». Осенью 2023 года вернулся обратно в Госдуму. С мая 2024 года обучается на кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.
Летом президент РФ Владимир Путин встретился с участниками «Времени героев» и пообщался с Первышовым. Тогда глава государства заявил: «У меня будет для вас предложение». «Я с командой, Владимир Владимирович», — ответил Первышов. Президент не стал публично освещать свое предложение, но пообещал подумать.
Ранее 4 ноября глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что покинул пост, так как «руководство страны ставит другие задачи на федеральном уровне». Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года. В Единый день голосования 19 сентября 2022 года победил на выборах губернатора, набрав 84,95% голосов.
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