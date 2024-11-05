Топ-менеджера, пострадавшего в войне екатеринбургских элит, зовут в Челябинск

На пост гендиректора «Водоканала» Челябинска претендует Евгений Лузгин

05 ноября 2024 в 08:57 Размер текста - 17 +

Решение ожидают после выборов мэра Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Водоканал» Челябинска может возглавить Евгений Лузгин — бывший гендиректор екатеринбургского «Водоканала», которого мэр Алексей Орлов против своего желания уволил в апреле 2023-го. Об этом URA.RU сообщил источник. «Лузгин — один из претендентов [на должность], ему сделано предложение», — уточнил собеседник. По его данным, окончательное решение будет принято после выборов главы города, намеченных на 12 ноября. Включение Лузгина в шорт-лист кандидатов источник объяснил тем, что предприятие «остро нуждается в руководителе с инженерными знаниями и опытом реализации нацпроектов». В «Водоканал» Екатеринбурга он пришел в 1998 году — рядовым специалистом. И со временем дорос до начальника Южной аэрационной станции (ЮАС). Гендиректором предприятия Лузгин стал в 2019 году. Согласно распространенной версии, бравшему «Водоканал» под контроль миллиардеру Виталию Кочеткову (сотовый оператор «Мотив») нужен был толковый хозяйственник, знающий все процессы изнутри. По данным из открытых источников, в заслуги Лузгину приписывают реконструкцию особо опасных объектов — двух хлораторных на ЮАСе, головных сооружений водопровода. Также при нем предприятия приступило к устранению запаха с ЮАС, обновило парк спецтехники, разработало проект очистки озера Здохня, реконструировало центральную лабораторию Западной фильтровальной станции, а также коллекторы, дюкеры и водоводы, что позволило кратно сократить аварийность на сетях. К концу 2022-го Орлов решил минимизировать влияние Кочеткова на городские процессы: начал готовить зачистку гордумы от его людей (впереди были выборы), а Лузгину, продлевая контракт, выдвинул ультиматум — если хочет остаться в должности, должен исполнять поручения только непосредственного работодателя, то есть его. Далекий от политических разборок Лузгин согласился. В последующие месяцы ориентированные на Кочеткова менеджеры стали терять полномочия. В апреле 2023-го бизнесмен донес до губернатора Евгения Куйвашева, что Лузгин якобы не справляется — и Орлову был отдан приказ разорвать контракт. Ослушаться он не мог. Все это сопровождалось большой предвыборной интригой, победу в которой в итоге одержал Орлов, сработавший в связке с вице-губернатором Олегом Чемезовым. А Лузгин в ноябре стал исполнительным директором нижегородского «Водоканала». Из данных от пресс-службы предприятия можно сделать вывод, что основными задачами Лузгина были реализация федеральной программы «Оздоровление Волги» (реконструкция Нижегородской станции аэрации), обновление водопроводных и канализационных сетей в поселке Ольгино-Новинки и подключение к сетям новых районов Нижнего Новгорода. В конце сентября 2024-го контракт Лузгина с «Водоканалом» истек. По данным URA.RU, он не стал его продлевать, и вернулся на Урал по семейным обстоятельствам. Дозвониться до самого Лузгина в момент подготовки публикации не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Водоканал» Челябинска может возглавить Евгений Лузгин — бывший гендиректор екатеринбургского «Водоканала», которого мэр Алексей Орлов против своего желания уволил в апреле 2023-го. Об этом URA.RU сообщил источник. «Лузгин — один из претендентов [на должность], ему сделано предложение», — уточнил собеседник. По его данным, окончательное решение будет принято после выборов главы города, намеченных на 12 ноября. Включение Лузгина в шорт-лист кандидатов источник объяснил тем, что предприятие «остро нуждается в руководителе с инженерными знаниями и опытом реализации нацпроектов». В «Водоканал» Екатеринбурга он пришел в 1998 году — рядовым специалистом. И со временем дорос до начальника Южной аэрационной станции (ЮАС). Гендиректором предприятия Лузгин стал в 2019 году. Согласно распространенной версии, бравшему «Водоканал» под контроль миллиардеру Виталию Кочеткову (сотовый оператор «Мотив») нужен был толковый хозяйственник, знающий все процессы изнутри. По данным из открытых источников, в заслуги Лузгину приписывают реконструкцию особо опасных объектов — двух хлораторных на ЮАСе, головных сооружений водопровода. Также при нем предприятия приступило к устранению запаха с ЮАС, обновило парк спецтехники, разработало проект очистки озера Здохня, реконструировало центральную лабораторию Западной фильтровальной станции, а также коллекторы, дюкеры и водоводы, что позволило кратно сократить аварийность на сетях. К концу 2022-го Орлов решил минимизировать влияние Кочеткова на городские процессы: начал готовить зачистку гордумы от его людей (впереди были выборы), а Лузгину, продлевая контракт, выдвинул ультиматум — если хочет остаться в должности, должен исполнять поручения только непосредственного работодателя, то есть его. Далекий от политических разборок Лузгин согласился. В последующие месяцы ориентированные на Кочеткова менеджеры стали терять полномочия. В апреле 2023-го бизнесмен донес до губернатора Евгения Куйвашева, что Лузгин якобы не справляется — и Орлову был отдан приказ разорвать контракт. Ослушаться он не мог. Все это сопровождалось большой предвыборной интригой, победу в которой в итоге одержал Орлов, сработавший в связке с вице-губернатором Олегом Чемезовым. А Лузгин в ноябре стал исполнительным директором нижегородского «Водоканала». Из данных от пресс-службы предприятия можно сделать вывод, что основными задачами Лузгина были реализация федеральной программы «Оздоровление Волги» (реконструкция Нижегородской станции аэрации), обновление водопроводных и канализационных сетей в поселке Ольгино-Новинки и подключение к сетям новых районов Нижнего Новгорода. В конце сентября 2024-го контракт Лузгина с «Водоканалом» истек. По данным URA.RU, он не стал его продлевать, и вернулся на Урал по семейным обстоятельствам. Дозвониться до самого Лузгина в момент подготовки публикации не удалось.