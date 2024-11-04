Актер Егор Корешков, снимавшийся в фильмах «Горько!», «Братья Ч», «София», работает в Екатеринбурге над картиной «Яма» вместе со Свердловской киностудией. В центре сюжета — застрявший в рутине пожилой трубач Олег, мир которого рушится, но роковая ночь на кладбище меняет все.
«Это выпускная работа участников курсов нашей „Школы кино-2024“ и дебют Егора Корешкова (актер в „Сломя голову“ и „Сын мой“, куратор актерской лаборатории кинофестиваля „Одна шестая“) как режиссера и сценариста», — написала киностудия в соцсетях. Съемки пройдут в одном из театров Екатеринбурга, а также на улицах города в период с 4 по 8 ноября.
В фильме сыграют Юрий Овчинников, Леонид Платонов, Евгений Корнильев, Александр Михайлов, Иван Гилев, действующий дирижер театра музкомедии Антон Ледовский и актер Свердловского театра драмы Борис Горнштейн. Продюсерами картины выступили гендиректор Свердловской Виктор Шадрин и Станислав Шаповалов (сериал «Трепачи»).
В 2022 году Корешков уже приезжал в Екатеринбург по работе. В картине «Сломя голову» он сыграл вместе с музыкантом Ромой Зверем, Павлом Деревянко и Надеждой Михалковой. Работа стала первой полнометражной игровой картиной Свердловской киностудии после прихода новой управленческой команды.
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