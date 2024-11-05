В зоопарке Челябинска скончался орловский рысак Бег, которому было 30 лет. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба зоопарка.
«С тяжелым сердцем сообщаем, что не стало нашего старичка Бега. Ему было 30 лет», — сообщила пресс-служба зоопарка в telegram-канале.
Бег — орловский рысак. Он жил в зоопарке Челябинска с 2001 года. Сначала развозил корма в качестве гужевой лошади, позже стал участником курсов по верховой езде.
Сотрудники зоопарка отмечают, что будут сильно скучать по Бегу. «Милый, добрый Бег. Ты подарил всем нам так много светлых и прекрасных моментов, так много тепла. Надеемся, что и мы смогли дать тебе всю ту любовь, которую ты заслуживал», — написали они.
В зоопарке Челябинска ранее скончался старейший волк Люк. Волку было 17 лет. Он умер 18 июня в 5:30 утра, сообщили в пресс-службе зоопарка.
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