Директор департамента госслужбы и профилактики коррупции ХМАО Александр Деменко получил последний шанс остаться на работе в правительстве. Он единственный из директоров департаментов, у кого трудовой договор оказался оформлен лишь на три месяца.
«С главой депгосслужбы, как и с другими директорами департаментов, был заключен срочный трудовой договор. Но если у остальных он истекает через год, то Деменко дали всего три месяца, чтобы доказать свою компетентность. Нахождение его на посту главы депгосслужбы после новогодних каникул под вопросом», — сообщает инсайдер URA.RU.
Оперативно получить комментарий самого Деменко не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук изменил условия контрактов для глав департаментов правительства. Раньше трудовые договоры для них были бессрочными, теперь же подписываются на один год.
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