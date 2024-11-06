06 ноября 2024

В Челябинске на выходных детям устроят игры Мистера Биста и научат делать робота. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Детей бесплатно научат собирать роботов
Детей бесплатно научат собирать роботов Фото:

В Челябинске в выходные, 9 и 10 ноября, для детей подготовили экскурсию в кинологический центр, вечеринку с заданиями от блогера Мистера Биста и чайную церемонию. О том, где научат собирать роботов, покажут аниме на большом экране и научат дрессировать собак — в материале URA.RU.

День молодежи и квест Мистера Биста

День молодежи проведут в хаски-центре «Аквилон»» 9 и 10 ноября. Для посетителей проведут игры и конкурсы, а также устроят ремесленные мастер-классы. Ожидается и поход в гости к хаски и самоедам. Стоимость участия — от 790 рублей.

Детская программа для любителей блогера Мистера Биста пройдет 9 и 10 ноября в «Пандора парк». Для детей подготовят квесты, в которых нужно достигать поставленных целей и быть всегда первым. Ожидается испытание в замкнутом пространстве и вышибалы. Стоимость — тысяча рублей.

Экскурсия в кинологический центр

Детей будут учить дрессировке собак
Детей будут учить дрессировке собак
Фото:

На экскурсию, на которой дети смогут узнать о специализации и профессиях: кинолог, ветеринар, хэндлер, грумер приглашает проект «Айда со мной». Там они научатся ухаживать за животными и дрессировать собак. В завершении в программе тура — полоса препятствий и показательное выступление. Стоимость посещения — 500 рублей.

Мастер-классы и встреча с писателем

Создать робота с нуля получится с помощью Российской Академии Цифра. 9 ноября пройдет бесплатный мастер-класс по работе с робототехникой. Занятие продлится около часа. В дальнейшем дети смогут поучаствовать в турнире «Битва-роботов». Каждому участнику также обещают подарок

Чайную церемонию и тематическую экскурсию будут проводить два дня
Чайную церемонию и тематическую экскурсию будут проводить два дня
Фото:

Исторический музей 9-10 ноября утраивает чайные церемонии с благородными сортами чая: Хэй Ча, Шу Пуэр и Шен Пуэр. На мероприятии чайный мастер расскажет про каждый вид чая, а также о процессе правильной заварки. Помимо этого, запланированы экскурсии по выставке «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной». Стоимость — 500 рублей.

В библиотеке имени Пушкина 9 ноября проведут мастер-класс по работе с нейросетями. На занятии подростки смогут познакомиться с функционалом современных технологий и AI-сервисов. Участие бесплатное.

Делать книгу своими руками научат в детской библиотеке №11. Мастер-класс по созданию джанбука проведут 10 ноября. В первую очередь на занятии расскажут о происхождении и отличиях джанбука от обычной книги. Посещение бесплатное.

В детской библиотеке имени Горького пройдет встреча с детским писателем и телеведущим Павлом Седовым. Он представит юным читателям отрывки их новых историй про Мишку БО. Для детей также организуют игры с аниматорами. Участие бесплатное.

Спектакль по Чехову и аниме-кинопоказы

Аниме-фильмы покажут на большом экране бесплатно
Аниме-фильмы покажут на большом экране бесплатно
Фото:

Бесплатно в киноцентре имени Оболенского 10 ноября покажут два фильма японской анимации. Днем на экране появятся две истории из жизни Такаки Тоно, которые начинаются в Японии в середине 90-х годов. Далее состоится кинопоказ романтичного аниме о переселении душ «Твое имя».

Спектакль «Чеховщина» по мотивам рассказов Антона Чехова покажут 10 ноября в лектории кластера Svoboda2. Постановку представит студия «М-театр». Стоимость билета — 350 рублей.

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В Челябинске в выходные, 9 и 10 ноября, для детей подготовили экскурсию в кинологический центр, вечеринку с заданиями от блогера Мистера Биста и чайную церемонию. О том, где научат собирать роботов, покажут аниме на большом экране и научат дрессировать собак — в материале URA.RU. День молодежи и квест Мистера Биста День молодежи проведут в хаски-центре «Аквилон»» 9 и 10 ноября. Для посетителей проведут игры и конкурсы, а также устроят ремесленные мастер-классы. Ожидается и поход в гости к хаски и самоедам. Стоимость участия — от 790 рублей. Детская программа для любителей блогера Мистера Биста пройдет 9 и 10 ноября в «Пандора парк». Для детей подготовят квесты, в которых нужно достигать поставленных целей и быть всегда первым. Ожидается испытание в замкнутом пространстве и вышибалы. Стоимость — тысяча рублей. Экскурсия в кинологический центр На экскурсию, на которой дети смогут узнать о специализации и профессиях: кинолог, ветеринар, хэндлер, грумер приглашает проект «Айда со мной». Там они научатся ухаживать за животными и дрессировать собак. В завершении в программе тура — полоса препятствий и показательное выступление. Стоимость посещения — 500 рублей. Мастер-классы и встреча с писателем Создать робота с нуля получится с помощью Российской Академии Цифра. 9 ноября пройдет бесплатный мастер-класс по работе с робототехникой. Занятие продлится около часа. В дальнейшем дети смогут поучаствовать в турнире «Битва-роботов». Каждому участнику также обещают подарок Исторический музей 9-10 ноября утраивает чайные церемонии с благородными сортами чая: Хэй Ча, Шу Пуэр и Шен Пуэр. На мероприятии чайный мастер расскажет про каждый вид чая, а также о процессе правильной заварки. Помимо этого, запланированы экскурсии по выставке «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной». Стоимость — 500 рублей. В библиотеке имени Пушкина 9 ноября проведут мастер-класс по работе с нейросетями. На занятии подростки смогут познакомиться с функционалом современных технологий и AI-сервисов. Участие бесплатное. Делать книгу своими руками научат в детской библиотеке №11. Мастер-класс по созданию джанбука проведут 10 ноября. В первую очередь на занятии расскажут о происхождении и отличиях джанбука от обычной книги. Посещение бесплатное. В детской библиотеке имени Горького пройдет встреча с детским писателем и телеведущим Павлом Седовым. Он представит юным читателям отрывки их новых историй про Мишку БО. Для детей также организуют игры с аниматорами. Участие бесплатное. Спектакль по Чехову и аниме-кинопоказы Бесплатно в киноцентре имени Оболенского 10 ноября покажут два фильма японской анимации. Днем на экране появятся две истории из жизни Такаки Тоно, которые начинаются в Японии в середине 90-х годов. Далее состоится кинопоказ романтичного аниме о переселении душ «Твое имя». Спектакль «Чеховщина» по мотивам рассказов Антона Чехова покажут 10 ноября в лектории кластера Svoboda2. Постановку представит студия «М-театр». Стоимость билета — 350 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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