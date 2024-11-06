В Челябинске в выходные, 9 и 10 ноября, для детей подготовили экскурсию в кинологический центр, вечеринку с заданиями от блогера Мистера Биста и чайную церемонию. О том, где научат собирать роботов, покажут аниме на большом экране и научат дрессировать собак — в материале URA.RU.
День молодежи и квест Мистера Биста
День молодежи проведут в хаски-центре «Аквилон»» 9 и 10 ноября. Для посетителей проведут игры и конкурсы, а также устроят ремесленные мастер-классы. Ожидается и поход в гости к хаски и самоедам. Стоимость участия — от 790 рублей.
Детская программа для любителей блогера Мистера Биста пройдет 9 и 10 ноября в «Пандора парк». Для детей подготовят квесты, в которых нужно достигать поставленных целей и быть всегда первым. Ожидается испытание в замкнутом пространстве и вышибалы. Стоимость — тысяча рублей.
Экскурсия в кинологический центр
На экскурсию, на которой дети смогут узнать о специализации и профессиях: кинолог, ветеринар, хэндлер, грумер приглашает проект «Айда со мной». Там они научатся ухаживать за животными и дрессировать собак. В завершении в программе тура — полоса препятствий и показательное выступление. Стоимость посещения — 500 рублей.
Мастер-классы и встреча с писателем
Создать робота с нуля получится с помощью Российской Академии Цифра. 9 ноября пройдет бесплатный мастер-класс по работе с робототехникой. Занятие продлится около часа. В дальнейшем дети смогут поучаствовать в турнире «Битва-роботов». Каждому участнику также обещают подарок
Исторический музей 9-10 ноября утраивает чайные церемонии с благородными сортами чая: Хэй Ча, Шу Пуэр и Шен Пуэр. На мероприятии чайный мастер расскажет про каждый вид чая, а также о процессе правильной заварки. Помимо этого, запланированы экскурсии по выставке «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной». Стоимость — 500 рублей.
В библиотеке имени Пушкина 9 ноября проведут мастер-класс по работе с нейросетями. На занятии подростки смогут познакомиться с функционалом современных технологий и AI-сервисов. Участие бесплатное.
Делать книгу своими руками научат в детской библиотеке №11. Мастер-класс по созданию джанбука проведут 10 ноября. В первую очередь на занятии расскажут о происхождении и отличиях джанбука от обычной книги. Посещение бесплатное.
В детской библиотеке имени Горького пройдет встреча с детским писателем и телеведущим Павлом Седовым. Он представит юным читателям отрывки их новых историй про Мишку БО. Для детей также организуют игры с аниматорами. Участие бесплатное.
Спектакль по Чехову и аниме-кинопоказы
Бесплатно в киноцентре имени Оболенского 10 ноября покажут два фильма японской анимации. Днем на экране появятся две истории из жизни Такаки Тоно, которые начинаются в Японии в середине 90-х годов. Далее состоится кинопоказ романтичного аниме о переселении душ «Твое имя».
Спектакль «Чеховщина» по мотивам рассказов Антона Чехова покажут 10 ноября в лектории кластера Svoboda2. Постановку представит студия «М-театр». Стоимость билета — 350 рублей.
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