Президент РСПП Шохин в Челябинске предложил дать бизнесу льготу в 500 миллиардов

Александр Шохин объяснил, как стимулировать бизнес делать инвестиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета РЭФ-24 в Челябинске

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал на форуме в Челябинске ввести льготу для бизнеса размером в 500 миллиардов рублей. Как передает корреспондент URA.RU, лидер промышленников предложил стимулировать инвестиции.

«Все инвестирующие компании надо поощрять. Мы прикинули, какой при нынешнем уровне инвестиционной активности может быть расход на федеральный инвестиционный вычет. Получилось порядка 500 млрд рублей в год», — заявил Шохин в ходе Русского экономического форума.

В настоящий момент Минфин РФ, по словам выступавшего, выделил порядка 100 млрд рублей. Глава РСПП отметил, что поддерживать следует не любые инвестиции, а вложения в машины и оборудование. Расходы на строительство или покупку зданий и сооружений, по мнению Шохина, следует обращать внимание, но не в первую очередь.

Президент союза промышленников заявил, что бизнес готов к повышению налога на прибыль. Однако призвал усовершенствовать механизм вычета, чтобы под него попадали затраты на товары и производства по установленному классификатору. Шохин напомнил, что когда ставка налога на прибыль составляла 35%, действовал механизм снижения суммы. В бюджет допускалось вносить половину начисленной суммы, покрывая инвестиционные траты.

Президент РСПП отметил в выступлении, что компании планируют наращивать инвестиции. Россия находится в состоянии инвестиционного бума, заключил гость форума. За год прирост основного капитала, по прогнозу РСПП, составит 6-8%.

В Челябинске 7 ноября стартовал Русский экономический форум. Мероприятие собрало промышленников со всей страны. Оно продлится три дня.