Политолог рассказал, откажется ли Трамп от поддержки Украины

США вряд ли полностью прекратят поддержку Украины после избрания президентом Дональда Трампа. От Вашингтона также не стоит ожидать альтруистических шагов для урегулирования конфликта в пользу России, заявил URA.RU директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.
«Вряд ли они откажутся от полной поддержки киевского режима. Если бы это произошло, то для нас это было бы очень здорово, выгодно, но я не очень верю, что они полностью откажут Украине в поддержке, — заявил Кузнецов. — Скорее всего, они заставят европейцев платить за это больше».
Кузнецов подчеркнул, что США, возможно, продолжат делиться стратегически значимой информацией и поставлять определенные виды вооружений, поскольку это «мощнейший ресурс, полигон испытания всех тех технологий, которые сейчас используются» на мировой арене.
По поводу того, может ли США предложить вариант разрешения конфликта, выгодный для России, Кузнецов выразил скептицизм: «Я все-таки не оперирую понятием вера. Я надеюсь на лучшее, но приходится иметь дело с реальностью, с фактом».
Он добавил, что американская политическая система и ее лидеры, включая Джо Байдена и будущего президента Дональда Трампа, — прагматичные и четко понимают свою стратегию. «Вряд ли они будут идти на какой-то альтруистический вариант, который устраивал бы нас больше, чем их самих», — заключил Кузнецов.
Эксперт подчеркнул, что решающим фактором в урегулировании украинского конфликта будет видение США своей роли в миротворчестве. Он также отметил важность реальных действий по сравнению с предвыборными обещаниями.
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