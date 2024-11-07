07 ноября 2024

Челябинская ГАИ просит не выезжать водителей на трассу М5

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
На регион обрушились обильные осадки Фото:

Челябинских водителей просят не выезжать на трассу М5 из-за обильных снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе челябинской ГАИ.

«Идут обильные осадки в виде снега! Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям по возможности воздержаться и не выезжать на загородные трассы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ГАИ добавили, что сотрудники несут службу в усиленном режиме. Об ухудшении погоды синоптики предупреждали накануне, 7 ноября. По данным метеорологов, на регион обрушится штормовой ветер и сильные снегопады.

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Челябинских водителей просят не выезжать на трассу М5 из-за обильных снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе челябинской ГАИ. «Идут обильные осадки в виде снега! Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям по возможности воздержаться и не выезжать на загородные трассы», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ГАИ добавили, что сотрудники несут службу в усиленном режиме. Об ухудшении погоды синоптики предупреждали накануне, 7 ноября. По данным метеорологов, на регион обрушится штормовой ветер и сильные снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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