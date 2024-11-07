СКР показал, что происходило в челябинской школе после нападения психбольного. Фото, видео

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СКР проводит следственные действия на месте нападения
СКР проводит следственные действия на месте нападения Фото:

СУ СКР по Челябинской области проводит проверку в школе Кунашака после нападения психически больного мужчины 7 ноября. Согласно видео, предоставленному URA.RU пресс-службой ведомства, сейчас в здании проходят следственные действия.

На кадрах, сотрудники управления проводят обход помещений школы. Учеников отпустили по домам, в учреждении находится лишь персонал. Силовики также допрашивают очевидцев инцидента и проходят по маршруту нападавшего.

Нападение на сотрудников начальной школы произошло утром 7 ноября. По данным ОМВД Кунашакского района, психически больной мужчина проник в столовую, где пытался схватить ножи. Повара пытались остановить психбольного, однако задержать его смог учитель физкультуры Валерий Мухамедьяров. Именно он не дал челябинцу подойти к детям.

Охранник оперативно вызвал полицию, нажав тревожную кнопку. На место быстро прибыли полиция и Росгвардия, сразу после оповещения о случившемся в учреждения приехал и глава района Рамиль Вакилов. Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство. 

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СУ СКР по Челябинской области проводит проверку в школе Кунашака после нападения психически больного мужчины 7 ноября. Согласно видео, предоставленному URA.RU пресс-службой ведомства, сейчас в здании проходят следственные действия. На кадрах, сотрудники управления проводят обход помещений школы. Учеников отпустили по домам, в учреждении находится лишь персонал. Силовики также допрашивают очевидцев инцидента и проходят по маршруту нападавшего. Нападение на сотрудников начальной школы произошло утром 7 ноября. По данным ОМВД Кунашакского района, психически больной мужчина проник в столовую, где пытался схватить ножи. Повара пытались остановить психбольного, однако задержать его смог учитель физкультуры Валерий Мухамедьяров. Именно он не дал челябинцу подойти к детям. Охранник оперативно вызвал полицию, нажав тревожную кнопку. На место быстро прибыли полиция и Росгвардия, сразу после оповещения о случившемся в учреждения приехал и глава района Рамиль Вакилов. Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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