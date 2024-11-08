РГ: мировые цены на продовольствие достигли максимума

В октябре 2024 года цены на продовольственные товары выросли на 2% и достигли самого высокого уровня с апреля 2023 года, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Этот рост цен затрагивает почти все базовые продукты, за исключением мяса, особенно заметно подорожание растительных масел.
«В октябре 2024 года цены на продовольствие выросли на 2% и достигли самого высокого уровня с апреля 2023 года... В октябре выросли цены почти на все базовые продукты, за исключением мяса. А больше всего подорожали растительные масла — на 7,3%», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ФАО.
В том числе значительно выросли цены на пальмовое масло, которое растет в цене пять месяцев подряд из-за опасений снижения предложения от основных производителей. Также наблюдается повышение стоимости соевого и рапсового масел, что влечет за собой рост цен на соевое масло. Кроме того, цены на зерно в октябре поднялись на 0,8%, а пшеница дорожает второй месяц из-за неблагоприятной погоды для сева озимых в ряде основных стран-экспортеров.
За последний месяц стоимость молочных продуктов возросла на 1,9%, и теперь она на 21,4% выше по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно поднялись мировые цены на сыр из-за ограничений в предложении. В октябре также наблюдался рост мировых цен на сливочное масло, который продолжается уже тринадцатый месяц подряд. В то же время, цены на сухое молоко, особенно обезжиренное, снизились из-за сезонного увеличения производства в странах Океании и слабого спроса.
Сахар подорожал на 2,6%. Тем не менее, текущие цены на 18,6% ниже, чем в октябре предыдущего года. Причиной недавнего увеличения цен является засуха в Бразилии, которая вызвала опасения относительно сокращения объемов производства в течение сезона 2024/25. Кроме того, удорожание сахара стимулировано повышением мировых цен на нефть, что, в свою очередь, способствовало более активному использованию сахарного тростника в Бразилии для производства этанола.
Цены на мясо уменьшились на 0,3%, однако сравнительно с прошлым годом они остаются на уровне, превышающем предыдущие показатели на 7,5%. Самое значительное падение цен в октябре наблюдалось в сегменте свинины, что обусловлено ростом объемов производства в странах Западной Европы на фоне слабого спроса как внутри стран, так и на международном уровне. В то же время, цены на мясо птицы показали умеренное снижение, вызванное увеличением экспортных поставок от крупнейших мировых производителей. Цены на баранину остались неизменными, поскольку рост спроса был нейтрализован расширением предложения. В отличие от других видов мяса, стоимость говядины демонстрировала умеренный рост, что связано с увеличением объемов закупок на глобальном рынке.
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