Военнослужащие ВСУ получили от 15 до 17 лет за обстрел Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор восьмерым военнослужащим 36-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ за обстрел Мариуполя. Как сообщает следственный комитет, осужденным назначено наказание от 15 до 17 лет лишения свободы, которое они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.
«Приговором суда Сивец осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 17 лет, Галацкий и Кириленко — 16 лет, Булава, Беляк, Божков и Жаренков — 15 лет 6 месяцев, Бей — 15 лет 3 месяца. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима», — говорится в telegram-канале СК.
Они были осуждены по обвинениям в совершении преступлений, связанных с жестоким обращением с гражданским населением и использованием запрещенных средств и методов в ходе вооруженного конфликта. Также суд нашел их виновными в умышленном повреждении чужого имущества, которое привело к значительному ущербу и было осуществлено общеопасным способом.
Согласно материалам дела, в период с марта по апрель 2022 года подсудимые, находясь в Мариуполе, осуществили множественные обстрелы из минометов по газораспределительным и насосным станциям. Эти действия привели к значительным повреждениям критически важных объектов жизнеобеспечения и материальному ущербу для их владельцев.
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