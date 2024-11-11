В Свято-Троицком кафедральном соборе Троицка Челябинской области восстанавливают настенную живопись. Специалисты обновили роспись «Господь Вседержитель», сделанную до революции. Об этом рассказали в местной епархии.
«Роспись „Господь Саваоф“ была в храме Христа Спасителя в Москве. Художники, расписывавшие до революции Свято-Троицкий собор, были знакомы с этой росписью и композиционно процитировали ее. Троицку невероятно повезло: дореволюционная живопись на своде была сохранена на 70%», — приводит слова бригадира реставраторов Андрея Лосева пресс-служба Троицкой епархии.
Перед специалистами поставили задачу воссоздать роспись максимально близко к первоначальному варианту. На ней изображены все три ипостаси Святой Троицы. В центре композиции находится Бог-отец. На его груди Святой Дух в виде голубя, на коленях — Бог-сын в образе младенца.
В Свято-Троицком кафедральном соборе, имеющим статус памятника архитектуры федерального значения, с 2022 года ведутся работы по реставрации настенной живописи. Их проводят московские художники. Им приходится убирать как минимум четыре слоя материалов, использованных во время более ранних обновлений.
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