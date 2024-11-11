11 ноября 2024

В челябинском храме отреставрировали дореволюционную роспись. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Алексей Текслер в Троицке
В Свято-Троицком кафедральном соборе работы по реставрации настенной живописи ведут с 2022 года Фото:

В Свято-Троицком кафедральном соборе Троицка Челябинской области восстанавливают настенную живопись. Специалисты обновили роспись «Господь Вседержитель», сделанную до революции. Об этом рассказали в местной епархии.

«Роспись „Господь Саваоф“ была в храме Христа Спасителя в Москве. Художники, расписывавшие до революции Свято-Троицкий собор, были знакомы с этой росписью и композиционно процитировали ее. Троицку невероятно повезло: дореволюционная живопись на своде была сохранена на 70%», — приводит слова бригадира реставраторов Андрея Лосева пресс-служба Троицкой епархии.

Перед специалистами поставили задачу воссоздать роспись максимально близко к первоначальному варианту. На ней изображены все три ипостаси Святой Троицы. В центре композиции находится Бог-отец. На его груди Святой Дух в виде голубя, на коленях — Бог-сын в образе младенца.

В Свято-Троицком кафедральном соборе, имеющим статус памятника архитектуры федерального значения, с 2022 года ведутся работы по реставрации настенной живописи. Их проводят московские художники. Им приходится убирать как минимум четыре слоя материалов, использованных во время более ранних обновлений.

Реставраторам пришлось снимать несколько слоев предыдущей краски
Реставраторам пришлось снимать несколько слоев предыдущей краски
«Господь Вседержитель» в Библии упоминается как Господь Саваоф
«Господь Вседержитель» в Библии упоминается как Господь Саваоф

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В Свято-Троицком кафедральном соборе Троицка Челябинской области восстанавливают настенную живопись. Специалисты обновили роспись «Господь Вседержитель», сделанную до революции. Об этом рассказали в местной епархии. «Роспись „Господь Саваоф“ была в храме Христа Спасителя в Москве. Художники, расписывавшие до революции Свято-Троицкий собор, были знакомы с этой росписью и композиционно процитировали ее. Троицку невероятно повезло: дореволюционная живопись на своде была сохранена на 70%», — приводит слова бригадира реставраторов Андрея Лосева пресс-служба Троицкой епархии. Перед специалистами поставили задачу воссоздать роспись максимально близко к первоначальному варианту. На ней изображены все три ипостаси Святой Троицы. В центре композиции находится Бог-отец. На его груди Святой Дух в виде голубя, на коленях — Бог-сын в образе младенца. В Свято-Троицком кафедральном соборе, имеющим статус памятника архитектуры федерального значения, с 2022 года ведутся работы по реставрации настенной живописи. Их проводят московские художники. Им приходится убирать как минимум четыре слоя материалов, использованных во время более ранних обновлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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