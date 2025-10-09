Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о расширении участия региональных предприятий в Международном газовом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. В этом году Южный Урал представлен рекордным количеством компаний, подчеркнул глава региона в своем telegram-канале.
«Челябинская область укрепила свои позиции в газовой отрасли. Мы продемонстрировали готовность отвечать на сложные технологические вызовы, усилили стратегическое партнерство и определили новые перспективы для наших предприятий», — написал Алексей Текслер.
Пять лет назад Челябинская область не имела ни одной самостоятельной экспозиции на данном форуме, отметил губернатор. В настоящее время около десяти предприятий региона представляют свои разработки на масштабных стендах, а общее число компаний с Южного Урала, принимающих участие в выставке, достигает примерно 30.
Основной причиной такого роста губернатор назвал успехи предприятий региона в вопросах импортозамещения и внедрения новых технологий для нефтегазовой отрасли. В частности, была продемонстрирована уникальная в мировом масштабе установка, предназначенная для ликвидации аварий при подводной добыче, а также современные метрологические комплексы. Он также отметил, что производители региона смогли оперативно перестроить свои производственные цепочки и выйти на новые рынки в условиях санкций.
В рамках деловой части форума губернатор обсудил с руководством «Газпрома» перспективы сотрудничества и по телемосту с главой компании Алексеем Миллером запустил газоснабжение нового Центра врача общей практики в деревне Казанцево. Жители этого населенного пункта теперь смогут получать медицинскую помощь в современных условиях, подчеркнул губернатор. Кроме того, в дистанционном формате был открыт новый завод группы компаний ЛД, который будет выпускать редукторы для газовой отрасли. По словам Алексея Текслера, ежегодное открытие новых производств становится хорошей традицией для региона.
Глава региона подчеркнул, что участие в форуме укрепляет позиции Челябинской области на рынке газового оборудования. Руководство области рассчитывает, что новые технологические решения и стратегические партнерства с крупными индустриальными игроками позволят предприятиям Южного Урала выйти на новые рынки и повысить конкурентоспособность на федеральном и международном уровне.
