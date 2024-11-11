11 ноября 2024

Жители ХМАО пожаловались на сборщиков мебели из Hoff

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Сургута пожаловались на сборку мебели от «Hoff»
Жители Сургута пожаловались на сборку мебели от «Hoff» Фото:

Жители Сургута, заказавшие кухонный гарнитур в гипермаркете «Hoff», пожаловались на качество сборки мебели. Об этом югорчане рассказали журналисту URA.RU.

«К покупке прилагалась бесплатная сборка, но отношение сборщиков к мебели оказалось крайне безобразным. Сотрудники некомпетентные, инструментов с собой у них нет, в общем, была повреждена и неправильно собрана вся кухня», — объяснила сургутянка.

Югорчане отметили, что магазин реагировал быстро и доставил новые фасады, на адрес был отправлен главный технолог для исправления ошибок, но и он никак не решил проблему. В гипермаркете «Hoff» предложили, чтобы предыдущий сборщик выехал на место и снова попытался собрать кухонный гарнитур правильно. Заказчики отказались и своими силами переделали всю работу.

В компании «Hoff» отказали в оперативном ответе журналисту URA.RU. Официальный запрос направлен на почту, ответ ожидается.

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Жители Сургута, заказавшие кухонный гарнитур в гипермаркете «Hoff», пожаловались на качество сборки мебели. Об этом югорчане рассказали журналисту URA.RU. «К покупке прилагалась бесплатная сборка, но отношение сборщиков к мебели оказалось крайне безобразным. Сотрудники некомпетентные, инструментов с собой у них нет, в общем, была повреждена и неправильно собрана вся кухня», — объяснила сургутянка. Югорчане отметили, что магазин реагировал быстро и доставил новые фасады, на адрес был отправлен главный технолог для исправления ошибок, но и он никак не решил проблему. В гипермаркете «Hoff» предложили, чтобы предыдущий сборщик выехал на место и снова попытался собрать кухонный гарнитур правильно. Заказчики отказались и своими силами переделали всю работу. В компании «Hoff» отказали в оперативном ответе журналисту URA.RU. Официальный запрос направлен на почту, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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