Жители ХМАО пожаловались на сборщиков мебели из Hoff

Жители Сургута, заказавшие кухонный гарнитур в гипермаркете «Hoff», пожаловались на качество сборки мебели. Об этом югорчане рассказали журналисту URA.RU.
«К покупке прилагалась бесплатная сборка, но отношение сборщиков к мебели оказалось крайне безобразным. Сотрудники некомпетентные, инструментов с собой у них нет, в общем, была повреждена и неправильно собрана вся кухня», — объяснила сургутянка.
Югорчане отметили, что магазин реагировал быстро и доставил новые фасады, на адрес был отправлен главный технолог для исправления ошибок, но и он никак не решил проблему. В гипермаркете «Hoff» предложили, чтобы предыдущий сборщик выехал на место и снова попытался собрать кухонный гарнитур правильно. Заказчики отказались и своими силами переделали всю работу.
В компании «Hoff» отказали в оперативном ответе журналисту URA.RU. Официальный запрос направлен на почту, ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!