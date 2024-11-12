В Перми россияне с особыми потребностями покажут свои безграничные возможности

Концерт инклюзивного фестиваля «Преодоление» в Перми соберет лучших артистов РФ
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Артем Агафонов давно доказал, что петь можно жестами
Артем Агафонов давно доказал, что петь можно жестами Фото:

В Перми в конце ноября состоится гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Преодоление». На конкурс подали заявки артисты из различных регионов России, рассказали организаторы. Сейчас жюри отбирает лучших.

«„Преодоление“ — это крупнейшее инклюзивное событие Пермского края, способствующее самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году на конкурсную программу поступили заявки из 33 территорий Пермского края, а также Свердловской области, Республики Удмуртия, Санкт-Петербурга, Севастополя, Сыктывкара, Омска и Красноярска. Гала-концерт состоится 30 ноября», — рассказали в Пермском доме народного творчества «Губерния».

Конкурс «Преодоление» проводится по восьми номинациям, среди которых музыкальное, театральное, хореографическое и цирковое искусство. Фестиваль ежегодно собирает участников разных возрастов из разных регионов России.

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В Перми в конце ноября состоится гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Преодоление». На конкурс подали заявки артисты из различных регионов России, рассказали организаторы. Сейчас жюри отбирает лучших. «„Преодоление“ — это крупнейшее инклюзивное событие Пермского края, способствующее самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году на конкурсную программу поступили заявки из 33 территорий Пермского края, а также Свердловской области, Республики Удмуртия, Санкт-Петербурга, Севастополя, Сыктывкара, Омска и Красноярска. Гала-концерт состоится 30 ноября», — рассказали в Пермском доме народного творчества «Губерния». Конкурс «Преодоление» проводится по восьми номинациям, среди которых музыкальное, театральное, хореографическое и цирковое искусство. Фестиваль ежегодно собирает участников разных возрастов из разных регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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