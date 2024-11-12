В Перми россияне с особыми потребностями покажут свои безграничные возможности

В Перми в конце ноября состоится гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Преодоление». На конкурс подали заявки артисты из различных регионов России, рассказали организаторы. Сейчас жюри отбирает лучших.
«„Преодоление“ — это крупнейшее инклюзивное событие Пермского края, способствующее самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году на конкурсную программу поступили заявки из 33 территорий Пермского края, а также Свердловской области, Республики Удмуртия, Санкт-Петербурга, Севастополя, Сыктывкара, Омска и Красноярска. Гала-концерт состоится 30 ноября», — рассказали в Пермском доме народного творчества «Губерния».
Конкурс «Преодоление» проводится по восьми номинациям, среди которых музыкальное, театральное, хореографическое и цирковое искусство. Фестиваль ежегодно собирает участников разных возрастов из разных регионов России.
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