В Пермском крае отремонтируют 62 дороги в рамках нового нацпроекта

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Работы будут вестись в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Работы будут вестись в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Фото:

В 2025 году в Пермском крае построят и отремонтируют 62 дорожных объекта, продолжат активно строить жилье, реализовывать КРТ, благоустраивать территории. Работы выполнят в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщается на сайте правительства Пермского края.

«В заседании итогового штаба с регионами под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В ходе заседания подвели итоги реализации национальных проектов „Жилье и городская среда“ и „Безопасные качественные дороги“, а также обсудили новый нацпроект „Инфраструктура для жизни“», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Как рассказал глава региона, за 11 месяцев 2024 года в Пермском крае возвели более 1,5 миллиона квадратных метров жилых помещений. Кроме того, в крае заключен 21 договор о комплексном развитии территории. Ее общая площадь составляет около 250 гектаров. В рамках программы по расселению аварийного жилья с 2019 года расселили 774 тысячи квадратных метров. В новые квартиры переехали 49 568 человек.

В этом году  построили важные объекты — краевую музыкальную школу и СК «Энергия». В регионе также благоустроили 212 территорий в 43 округах. Кроме того, Пермский край помогает восстанавливать территории Луганской Народной Республики. Работы произвели более чем на 460 километрах дорог, также отремонтировали 15 мостов и путепроводов. В рамках обновления трамвайной инфраструктуры в регион поступило 14 новых трамваев.

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В 2025 году в Пермском крае построят и отремонтируют 62 дорожных объекта, продолжат активно строить жилье, реализовывать КРТ, благоустраивать территории. Работы выполнят в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщается на сайте правительства Пермского края. «В заседании итогового штаба с регионами под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В ходе заседания подвели итоги реализации национальных проектов „Жилье и городская среда“ и „Безопасные качественные дороги“, а также обсудили новый нацпроект „Инфраструктура для жизни“», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Как рассказал глава региона, за 11 месяцев 2024 года в Пермском крае возвели более 1,5 миллиона квадратных метров жилых помещений. Кроме того, в крае заключен 21 договор о комплексном развитии территории. Ее общая площадь составляет около 250 гектаров. В рамках программы по расселению аварийного жилья с 2019 года расселили 774 тысячи квадратных метров. В новые квартиры переехали 49 568 человек. В этом году  построили важные объекты — краевую музыкальную школу и СК «Энергия». В регионе также благоустроили 212 территорий в 43 округах. Кроме того, Пермский край помогает восстанавливать территории Луганской Народной Республики. Работы произвели более чем на 460 километрах дорог, также отремонтировали 15 мостов и путепроводов. В рамках обновления трамвайной инфраструктуры в регион поступило 14 новых трамваев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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