«Уральские авиалинии» наказали за срыв вылета

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Уральские авиалинии» за задержку рейса Хабаровск — Екатеринбург, из-за чего сорвался вылет других пассажиров в Санкт-Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что 1 сентября вылет рейса Хабаровск — Екатеринбург задержан авиакомпанией по причинам, не связанным с обеспечением безопасности полетов. Это повлекло невозможность пассажиров осуществить дальнейший перелет по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург», — следует из сообщения.
Авиакомпанию оштрафовали на 41 тысячу рублей. Ее привлекли к административной ответственности по части второй статьи 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).
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