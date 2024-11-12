12 ноября 2024

«Уральские авиалинии» наказали за срыв вылета

Прокуратура оштрафовала «Уральские авиалинии» за задержку рейса и срыв вылета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, зима, ural airlines, airbus a321 neo, airbus a321neo, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Авиакомпанию оштрафовали на десятки тысяч рублей Фото:

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Уральские авиалинии» за задержку рейса Хабаровск — Екатеринбург, из-за чего сорвался вылет других пассажиров в Санкт-Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что 1 сентября вылет рейса Хабаровск — Екатеринбург задержан авиакомпанией по причинам, не связанным с обеспечением безопасности полетов. Это повлекло невозможность пассажиров осуществить дальнейший перелет по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург», — следует из сообщения.

Авиакомпанию оштрафовали на 41 тысячу рублей. Ее привлекли к административной ответственности по части второй статьи 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Уральские авиалинии» за задержку рейса Хабаровск — Екатеринбург, из-за чего сорвался вылет других пассажиров в Санкт-Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Установлено, что 1 сентября вылет рейса Хабаровск — Екатеринбург задержан авиакомпанией по причинам, не связанным с обеспечением безопасности полетов. Это повлекло невозможность пассажиров осуществить дальнейший перелет по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург», — следует из сообщения. Авиакомпанию оштрафовали на 41 тысячу рублей. Ее привлекли к административной ответственности по части второй статьи 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...