Общество Транспорт «Уральские авиалинии» наказали за срыв вылета Прокуратура оштрафовала «Уральские авиалинии» за задержку рейса и срыв вылета 13 ноября 2024 в 11:36 Размер текста - 17 + Авиакомпанию оштрафовали на десятки тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Уральские авиалинии» за задержку рейса Хабаровск — Екатеринбург, из-за чего сорвался вылет других пассажиров в Санкт-Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Установлено, что 1 сентября вылет рейса Хабаровск — Екатеринбург задержан авиакомпанией по причинам, не связанным с обеспечением безопасности полетов. Это повлекло невозможность пассажиров осуществить дальнейший перелет по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург», — следует из сообщения. Авиакомпанию оштрафовали на 41 тысячу рублей. Ее привлекли к административной ответственности по части второй статьи 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Уральские авиалинии» за задержку рейса Хабаровск — Екатеринбург, из-за чего сорвался вылет других пассажиров в Санкт-Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Установлено, что 1 сентября вылет рейса Хабаровск — Екатеринбург задержан авиакомпанией по причинам, не связанным с обеспечением безопасности полетов. Это повлекло невозможность пассажиров осуществить дальнейший перелет по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург», — следует из сообщения. Авиакомпанию оштрафовали на 41 тысячу рублей. Ее привлекли к административной ответственности по части второй статьи 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям