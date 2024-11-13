13 ноября 2024

Под Челябинском продается особняк с лифтами, прудом и двухэтажным садом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
За коттедж в Сосновском районе просят почти 60 млн рублей Фото:

Под Челябинском в Сосновском районе в поселке Кременкуль на продажу выставили особняк с лифтами, прудом и двухэтажным садом. За коттедж площадью 636 квадратных метров продавец просит почти 60 млн рублей.

«Tрexэтaжный кoттeдж площадью 636 квадратных метров с цокольным этaжoм, рaсполoжен в Кременкуле нa зeмельнoм участкe 27 соток c прoдумaнным лaндшaфтoм, включающем фpуктoвые и вечнозeленыe деревья и кустарники. Ha участкe pаcположен пруд площадью 36 квадратных метров. Между первым и вторым этажами имеется пневматический лифт американского производства. На первом этаже расположены каминный зал с зимним двухуровневыми садом», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец уверяет, что дизaйн-проект дома выполнен в aвангардном стиле и похожего дома больше нет. В цокольном этаже также располагается бассейн около 11 квадратных метров. Территория участка огорожена кирпичным забором по диаметру с автоматическими воротами и видеонаблюдением. Предусмотрена архитектурная подсветка здания, кровля и водостоки снабжены системой антиобледенения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Челябинском в Сосновском районе в поселке Кременкуль на продажу выставили особняк с лифтами, прудом и двухэтажным садом. За коттедж площадью 636 квадратных метров продавец просит почти 60 млн рублей. «Tрexэтaжный кoттeдж площадью 636 квадратных метров с цокольным этaжoм, рaсполoжен в Кременкуле нa зeмельнoм участкe 27 соток c прoдумaнным лaндшaфтoм, включающем фpуктoвые и вечнозeленыe деревья и кустарники. Ha участкe pаcположен пруд площадью 36 квадратных метров. Между первым и вторым этажами имеется пневматический лифт американского производства. На первом этаже расположены каминный зал с зимним двухуровневыми садом», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец уверяет, что дизaйн-проект дома выполнен в aвангардном стиле и похожего дома больше нет. В цокольном этаже также располагается бассейн около 11 квадратных метров. Территория участка огорожена кирпичным забором по диаметру с автоматическими воротами и видеонаблюдением. Предусмотрена архитектурная подсветка здания, кровля и водостоки снабжены системой антиобледенения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...