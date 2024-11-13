Экономика Недвижимость Под Челябинском продается особняк с лифтами, прудом и двухэтажным садом. Фото 14 ноября 2024 в 07:57 Размер текста - 17 + За коттедж в Сосновском районе просят почти 60 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Челябинском в Сосновском районе в поселке Кременкуль на продажу выставили особняк с лифтами, прудом и двухэтажным садом. За коттедж площадью 636 квадратных метров продавец просит почти 60 млн рублей. «Tрexэтaжный кoттeдж площадью 636 квадратных метров с цокольным этaжoм, рaсполoжен в Кременкуле нa зeмельнoм участкe 27 соток c прoдумaнным лaндшaфтoм, включающем фpуктoвые и вечнозeленыe деревья и кустарники. Ha участкe pаcположен пруд площадью 36 квадратных метров. Между первым и вторым этажами имеется пневматический лифт американского производства. На первом этаже расположены каминный зал с зимним двухуровневыми садом», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец уверяет, что дизaйн-проект дома выполнен в aвангардном стиле и похожего дома больше нет. В цокольном этаже также располагается бассейн около 11 квадратных метров. Территория участка огорожена кирпичным забором по диаметру с автоматическими воротами и видеонаблюдением. Предусмотрена архитектурная подсветка здания, кровля и водостоки снабжены системой антиобледенения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Под Челябинском в Сосновском районе в поселке Кременкуль на продажу выставили особняк с лифтами, прудом и двухэтажным садом. За коттедж площадью 636 квадратных метров продавец просит почти 60 млн рублей. «Tрexэтaжный кoттeдж площадью 636 квадратных метров с цокольным этaжoм, рaсполoжен в Кременкуле нa зeмельнoм участкe 27 соток c прoдумaнным лaндшaфтoм, включающем фpуктoвые и вечнозeленыe деревья и кустарники. Ha участкe pаcположен пруд площадью 36 квадратных метров. Между первым и вторым этажами имеется пневматический лифт американского производства. На первом этаже расположены каминный зал с зимним двухуровневыми садом», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец уверяет, что дизaйн-проект дома выполнен в aвангардном стиле и похожего дома больше нет. В цокольном этаже также располагается бассейн около 11 квадратных метров. Территория участка огорожена кирпичным забором по диаметру с автоматическими воротами и видеонаблюдением. Предусмотрена архитектурная подсветка здания, кровля и водостоки снабжены системой антиобледенения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям