Пьяного машиниста, устроившего столкновение тепловозов под Саткой, будут судить

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Пьяный машинист устроил аварию на железной дороге Фото:

Пьяного машиниста, который проехал на «красный» и допустил столкновение поездов на станции Бердяуш Саткинского района (Челябинская область), остановившее работу ЮУЖД, будут судить. Об сообщили в пресс-службе Центрального следственного управления на транспорте СКР 14 ноября.

«Вечером 12 февраля на железнодорожной станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги машинистом поезда допущен проезд на запрещающий сигнал светофора с последующим столкновением с отправляющимся по второму пути поездом. В результате допущенных нарушений произошел сход с рельсов тепловоза и четырнадцати вагонов указанных составов, что причинило крупный ущерб. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Восстановить движение по железной дороге удалось только 13 февраля. В результате происшествия от расписания на три и более часа отставали от расписания восемь поездов. Это поезда №101 Нижневартовск—Пенза, №98 Кисловодск—Тында, №128 Адлер—Красноярск, №13 Челябинск—Москва, №14 Москва—Челябинск, №392 Москва—Челябинск, №332 Уфа—Новый Уренгой и №84 Самара—Караганда.

Расследование уголовного дела по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Пьяного машиниста, который проехал на «красный» и допустил столкновение поездов на станции Бердяуш Саткинского района (Челябинская область), остановившее работу ЮУЖД, будут судить. Об сообщили в пресс-службе Центрального следственного управления на транспорте СКР 14 ноября. «Вечером 12 февраля на железнодорожной станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги машинистом поезда допущен проезд на запрещающий сигнал светофора с последующим столкновением с отправляющимся по второму пути поездом. В результате допущенных нарушений произошел сход с рельсов тепловоза и четырнадцати вагонов указанных составов, что причинило крупный ущерб. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза», — сообщили в пресс-службе ведомства. Восстановить движение по железной дороге удалось только 13 февраля. В результате происшествия от расписания на три и более часа отставали от расписания восемь поездов. Это поезда №101 Нижневартовск—Пенза, №98 Кисловодск—Тында, №128 Адлер—Красноярск, №13 Челябинск—Москва, №14 Москва—Челябинск, №392 Москва—Челябинск, №332 Уфа—Новый Уренгой и №84 Самара—Караганда. Расследование уголовного дела по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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