В Челябинске загорелся зал ритуальных услуг на территории городской больницы

Причины пожара возле городского морга устанавливаются
В Челябинске загорелся зал ритуальных услуг, который располагается в соседнем здании с моргом на территории ГКБ №6 на улице Румянцева, 28. На месте работают оперативные службы, сообщают URA.RU очевидцы.
«Пожар не в морге, а в отдельном здании ритуальных услуг. Горела кровля», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Спасатели ликвидировали горение на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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