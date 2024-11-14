В Челябинске загорелся зал ритуальных услуг на территории городской больницы

14 ноября 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Причины пожара возле городского морга устанавливаются Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске загорелся зал ритуальных услуг, который располагается в соседнем здании с моргом на территории ГКБ №6 на улице Румянцева, 28. На месте работают оперативные службы, сообщают URA.RU очевидцы. «Пожар не в морге, а в отдельном здании ритуальных услуг. Горела кровля», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасатели ликвидировали горение на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске загорелся зал ритуальных услуг, который располагается в соседнем здании с моргом на территории ГКБ №6 на улице Румянцева, 28. На месте работают оперативные службы, сообщают URA.RU очевидцы. «Пожар не в морге, а в отдельном здании ритуальных услуг. Горела кровля», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасатели ликвидировали горение на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.