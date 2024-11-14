В Челябинске загорелся зал ритуальных услуг на территории городской больницы

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Причины пожара возле городского морга устанавливаются Фото:

В Челябинске загорелся зал ритуальных услуг, который располагается в соседнем здании с моргом на территории ГКБ №6 на улице Румянцева, 28. На месте работают оперативные службы, сообщают URA.RU очевидцы.

«Пожар не в морге, а в отдельном здании ритуальных услуг. Горела кровля», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели ликвидировали горение на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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В Челябинске загорелся зал ритуальных услуг, который располагается в соседнем здании с моргом на территории ГКБ №6 на улице Румянцева, 28. На месте работают оперативные службы, сообщают URA.RU очевидцы. «Пожар не в морге, а в отдельном здании ритуальных услуг. Горела кровля», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасатели ликвидировали горение на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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