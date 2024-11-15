AliExpress ускоряет доставку посылок в Россию

AliExpress значительно ускорит процесс доставки посылок в Россию, увеличив долю авиаперевозок. Отмечено, что 87% всех заказов доставляются в Россию самолетами, а средний срок доставки составил 14,8 дней, согласно данным маркетплейса.
«На данный момент девять из десяти заказов отправляются в Россию сразу самолетами, за исключением крупногабаритных товаров, и товаров, запрещенных к провозу авиатранспортом, а также заказов с собственной доставкой продавца. В рамках развития логистики мы повысили класс доставки для части заказов и оптимизировали логистические маршруты», — сообщили в пресс-службе компании изданию «Лента.ру». Также AliExpress озвучил статистику за октябрь, указав, что средний срок доставки товаров из Китая сократился до 14,8 дней.
В 2022 году компания AliExpress объявила о прекращении развития внутреннего рынка и переориентации на продукцию иностранных продавцов. В то же время компания пообещала оптимизировать процесс доставки товаров из Китая.
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