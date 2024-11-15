Пермский край получит от правительства РФ средства на развитие туризма

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Больше 800 млн рублей распределят между пятью регионами
Больше 800 млн рублей распределят между пятью регионами Фото:

Пермскому краю выделят средства из федерального бюджета на развитие туристической инфраструктуры. Об этом сообщил на заседании правительства РФ Михаил Мишустин.

«Свыше 800 млн рублей распределят между Республикой Адыгея, Кемеровской областью, Пермским, Приморским и Хабаровским краями. Средства направят на возведение и ремонт транспортной, коммунальной и обеспечивающей инфраструктуры», — говорится в telegram-канале правительства РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что правительство России утвердило Пермскому краю списание почти 744 миллионов рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. 

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Пермскому краю выделят средства из федерального бюджета на развитие туристической инфраструктуры. Об этом сообщил на заседании правительства РФ Михаил Мишустин. «Свыше 800 млн рублей распределят между Республикой Адыгея, Кемеровской областью, Пермским, Приморским и Хабаровским краями. Средства направят на возведение и ремонт транспортной, коммунальной и обеспечивающей инфраструктуры», — говорится в telegram-канале правительства РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство России утвердило Пермскому краю списание почти 744 миллионов рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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