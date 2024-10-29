С Пермского края спишут 744 миллионов рублей долгов по бюджетным кредитам

Правительство России утвердило Пермскому краю списание почти 744 миллионов рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Ряд российских регионов получили возможность списания задолженности по бюджетным кредитам на сумму налоговых доходов, поступивших федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов», — говорится в распоряжении от 28 октября 2024 года, размещенном на сайте правительства РФ.
Всего спишут задолженности с 25 регионов, власти которых активно развивают инфраструктуру. Общая сумма списания составит 25,9 миллиардов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!