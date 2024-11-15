Прокуратура Пермского края начала проверку из-за обрушившейся крыши в доме

В Пермском крае прокуратура начала проверку по факту разрушения крыши жилого дома на улице Сплавщиков, 12 в Красновишерске. Фотографии с обрушившимся в здании перекрытиями опубликовали в сети. После проверки начался ремонт.
«Проверка проводится в отношении муниципальной управляющей компании и администрации Красновишерского округа. По итогам проверки будет решаться опрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация с домом находится на контроле надзорного ведомства», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что во втором подъезде дома по улице Сплавщиков, 12 в Красновишерске обрушилось перекрытие второго этажа. Крыша начала разрушаться еще четыре года назад. Жильцы дома неоднократно обращались в администрацию, но ремонт так и не сделали. После того, как они опубликовали в соцсетях фотографии с обрушившимся потолком и дырой в крыше, прокуратура начала проверку, а управляющая компания провела ремонтные работы потолочного перекрытия.
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