Прокуратура Пермского края начала проверку из-за обрушившейся крыши в доме

Пермская прокуратура следит за ситуацией с обрушением потолка в жилом доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация находится на контроле прокурора Красновишерского округа
Ситуация находится на контроле прокурора Красновишерского округа Фото:

В Пермском крае прокуратура начала проверку по факту разрушения крыши жилого дома на улице Сплавщиков, 12 в Красновишерске. Фотографии с обрушившимся в здании перекрытиями опубликовали в сети. После проверки начался ремонт.

«Проверка проводится в отношении муниципальной управляющей компании и администрации Красновишерского округа. По итогам проверки будет решаться опрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация с домом находится на контроле надзорного ведомства», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что во втором подъезде дома по улице Сплавщиков, 12 в Красновишерске обрушилось перекрытие второго этажа. Крыша начала разрушаться еще четыре года назад. Жильцы дома неоднократно обращались в администрацию, но ремонт так и не сделали. После того, как они опубликовали в соцсетях фотографии с обрушившимся потолком и дырой в крыше, прокуратура начала проверку, а управляющая компания провела ремонтные работы потолочного перекрытия.

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В Пермском крае прокуратура начала проверку по факту разрушения крыши жилого дома на улице Сплавщиков, 12 в Красновишерске. Фотографии с обрушившимся в здании перекрытиями опубликовали в сети. После проверки начался ремонт. «Проверка проводится в отношении муниципальной управляющей компании и администрации Красновишерского округа. По итогам проверки будет решаться опрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация с домом находится на контроле надзорного ведомства», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства. Ранее URA.RU рассказывало о том, что во втором подъезде дома по улице Сплавщиков, 12 в Красновишерске обрушилось перекрытие второго этажа. Крыша начала разрушаться еще четыре года назад. Жильцы дома неоднократно обращались в администрацию, но ремонт так и не сделали. После того, как они опубликовали в соцсетях фотографии с обрушившимся потолком и дырой в крыше, прокуратура начала проверку, а управляющая компания провела ремонтные работы потолочного перекрытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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