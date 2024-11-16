Журналисты ввязались в драку с охраной на выступлении Кашпировского в Петербурге

В Санкт-Петербурге на выступлении звезды 90-х, «экстрасенса и целителя» Анатолия Кашпировского произошла потасовка между охранниками и журналистами. Представительница СМИ хотела подняться на сцену, чтобы задать компрометирующий вопрос Кашпировскому. Однако девушку попыталась вытолкать охрана, также на нее набросились пенсионерки, сообщают журналисты.
В ходе выступления на сцену к мужчине предложили подняться всем желающим, чтобы они рассказали историю своего «исцеления» по методике «целителя». «Сотрудница СМИ решила подняться [на сцену] и спросить, почему он (Кашпировский) не разрешает его снимать, и почему врачи не признают его методы. Охранники стали силой выталкивать девушку со сцены. Также на нее набросились с криками пенсионерки, пришедшие на проповедь любимого целителя. Вечер закончился потасовкой представителей СМИ и охраны», — передает «Аргументы и факты».
После длительного отсутствия Кашпировский вернулся в Россию и начал давать выступления. В Санкт-Петербурге цены на билеты на его мероприятие начинались от 3 400 рублей, достигая в некоторых случаях 9 000 рублей. Организаторы строго запретили любую фото- и видеозапись на мероприятии. Тем не менее, журналистка одного из информационных агентств продолжала снимать выступление Кашпировского, используя камеру своего смартфона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.