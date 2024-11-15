Бжания не подписывал документ об отзыве соглашения по инвестициям из парламента

16 ноября 2024 в 05:39 Размер текста - 17 +

Бжания не стал отзывать документ, который спровоцировал общественный резонанс Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС новость из сюжета Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией Президент Абхазии Аслан Бжания не подписывал документ об отзыве законопроекта о ратификации российско-абхазского соглашения по инвестиционным проектам из парламента. При этом ранее появилась информацию о том, что он собирался отозвать данный документ. Новость по теме Президент Абхазии покинул столицу, оппозиция выдвинула условия: главное о ситуации «Президент не подписывал документ об отзыве законопроекта «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством РФ. Он касается осуществления инвестиционных проектов», — цитирует ТАСС пресс-службу главы республики. По сведениям издания, ранее пресс-служба президента действительно сообщала о намерении Бжании стабилизировать ситуацию в республике путем отзыва данного законопроекта. Однако это решение не было осуществлено. Как ранее сообщало URA.RU, президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, чтобы обсудить обеспечение стабильности в стране на фоне текущих событий. Это, по словам секретаря Совета безопасности республики Рауля Лолуа, позволило правоохранительным ведомствам оперативно адаптироваться к создавшейся обстановке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Абхазии Аслан Бжания не подписывал документ об отзыве законопроекта о ратификации российско-абхазского соглашения по инвестиционным проектам из парламента. При этом ранее появилась информацию о том, что он собирался отозвать данный документ. «Президент не подписывал документ об отзыве законопроекта «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством РФ. Он касается осуществления инвестиционных проектов», — цитирует ТАСС пресс-службу главы республики. По сведениям издания, ранее пресс-служба президента действительно сообщала о намерении Бжании стабилизировать ситуацию в республике путем отзыва данного законопроекта. Однако это решение не было осуществлено. Как ранее сообщало URA.RU, президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, чтобы обсудить обеспечение стабильности в стране на фоне текущих событий. Это, по словам секретаря Совета безопасности республики Рауля Лолуа, позволило правоохранительным ведомствам оперативно адаптироваться к создавшейся обстановке.