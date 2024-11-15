15 ноября 2024

Бжания не подписывал документ об отзыве соглашения по инвестициям из парламента

© Служба новостей «URA.RU»
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Бжания, абхазия
Бжания не стал отзывать документ, который спровоцировал общественный резонанс Фото:
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Президент Абхазии Аслан Бжания не подписывал документ об отзыве законопроекта о ратификации российско-абхазского соглашения по инвестиционным проектам из парламента. При этом ранее появилась информацию о том, что он собирался отозвать данный документ.

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«Президент не подписывал документ об отзыве законопроекта «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством РФ. Он касается осуществления инвестиционных проектов», — цитирует ТАСС пресс-службу главы республики.

По сведениям издания, ранее пресс-служба президента действительно сообщала о намерении Бжании стабилизировать ситуацию в республике путем отзыва данного законопроекта. Однако это решение не было осуществлено.

Как ранее сообщало URA.RU, президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, чтобы обсудить обеспечение стабильности в стране на фоне текущих событий. Это, по словам секретаря Совета безопасности республики Рауля Лолуа, позволило правоохранительным ведомствам оперативно адаптироваться к создавшейся обстановке.

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Президент Абхазии Аслан Бжания не подписывал документ об отзыве законопроекта о ратификации российско-абхазского соглашения по инвестиционным проектам из парламента. При этом ранее появилась информацию о том, что он собирался отозвать данный документ. «Президент не подписывал документ об отзыве законопроекта «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством РФ. Он касается осуществления инвестиционных проектов», — цитирует ТАСС пресс-службу главы республики. По сведениям издания, ранее пресс-служба президента действительно сообщала о намерении Бжании стабилизировать ситуацию в республике путем отзыва данного законопроекта. Однако это решение не было осуществлено. Как ранее сообщало URA.RU, президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, чтобы обсудить обеспечение стабильности в стране на фоне текущих событий. Это, по словам секретаря Совета безопасности республики Рауля Лолуа, позволило правоохранительным ведомствам оперативно адаптироваться к создавшейся обстановке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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