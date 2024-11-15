15 ноября 2024

Правительство одобрило поправки в законопроект о майнинге

© Служба новостей «URA.RU»
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С доходов от криптовалюты будут брать налог
С доходов от криптовалюты будут брать налог Фото:

Российский кабмин одобрил изменения в законопроект о майнинге. Криптовалюта будет считаться имуществом и с нее начнут брать налог. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.

«Правительство России одобрило предложенные поправки к закону о майнинге криптовалюты. Вводятся правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи, а также обязанности операторов, связанные с налоговым контролем», — указано в документе на сайте ведомства.

Уточняется, что предельная ставка НДФЛ на майнинг криптовалюты не превысит 15%. Доходы от цифровой валюты планируется считать, исходя из ее рыночной цены, отмечается в проекте. 

Ранее директор департамента финансовой политики российского Министерства финансов Иван Чебесков заявил, что майнинг криптовалюты в России потенциально может приносить порядка 20 млрд рублей налогов. Он добавил, что налоговая система в этой сфере нуждается в совершенствовании, передает RT.

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Российский кабмин одобрил изменения в законопроект о майнинге. Криптовалюта будет считаться имуществом и с нее начнут брать налог. Об этом говорится на сайте Минфина РФ. «Правительство России одобрило предложенные поправки к закону о майнинге криптовалюты. Вводятся правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи, а также обязанности операторов, связанные с налоговым контролем», — указано в документе на сайте ведомства. Уточняется, что предельная ставка НДФЛ на майнинг криптовалюты не превысит 15%. Доходы от цифровой валюты планируется считать, исходя из ее рыночной цены, отмечается в проекте.  Ранее директор департамента финансовой политики российского Министерства финансов Иван Чебесков заявил, что майнинг криптовалюты в России потенциально может приносить порядка 20 млрд рублей налогов. Он добавил, что налоговая система в этой сфере нуждается в совершенствовании, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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