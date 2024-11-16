Губернатор Шапша: несколько домов повреждены после взрыва дрона ВСУ под Калугой

В Калужской области на окраине города Людиново произошел взрыв беспилотника ВСУ. В результате этого несколько жилых домов получили повреждения, при этом жертв среди мирного населения не было обнаружено. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Украинский БПЛА взорвался на окраине города Людиново Калужской области. Повреждены несколько домов и автомобилей», — заявил Шапша в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате произошедшего серьезных повреждений инфраструктуры и жертв не было зафиксировано. На данный момент на месте работают оперативники.
Также Владислав Шапша дал поручение главе администрации района Стефану Перевалову организовать на месте происшествия оперативный штаб. С помощью него будут оценены повреждения инфраструктуры и оперативно оказана помощь всем нуждающимся.
Также в Брянской области 16 ноября были сбиты 12 украинских беспилотников. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в результате этого никто не пострадал, разрушений также не обнаружено.
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