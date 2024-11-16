DW: запрет РФ на поставки урана в США ударит по американской энергетике

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Запрет РФ на поставки урана в США может создать еще более напряженные отношения российской стороны со странами Запада
Запрет РФ на поставки урана в США может создать еще более напряженные отношения российской стороны со странами Запада Фото:

Россия может запретить поставки урана в США, что может негативно повлиять на американский энергетический сектор, цены на энергоносители и, в целом, на международные отношения. Об этом сообщает канадский портал Daily Wrap. 

«Российские ограничения на экспорт обогащенного урана в США может иметь серьезные последствия для американского энергетического сектора», — говорится в материале. Отмечается, что сектор энергетики в США в значительной степени зависит от урана из РФ. 

Также запрет на поставки урана может повлиять на стабильность поставок и цены на энергоносители в Штатах, потому что стране придется искать альтернативные источники поставок. В глобальном масштабе запрет может повлиять на международные отношения и вызвать еще большую напряженность между западными странами и российской стороной. 

Ранее сообщалось, что Россия вводит временные ограничения на поставки обогащенного урана в США. Соответствующее постановление подписало правительство. Подобное решение было принято в ответ на антироссийские санкции со стороны Запада и действия США, которые с 2028 года запрещают импорт урановой продукции РФ, передает деловое издание «Взгляд». 

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Россия может запретить поставки урана в США, что может негативно повлиять на американский энергетический сектор, цены на энергоносители и, в целом, на международные отношения. Об этом сообщает канадский портал Daily Wrap.  «Российские ограничения на экспорт обогащенного урана в США может иметь серьезные последствия для американского энергетического сектора», — говорится в материале. Отмечается, что сектор энергетики в США в значительной степени зависит от урана из РФ.  Также запрет на поставки урана может повлиять на стабильность поставок и цены на энергоносители в Штатах, потому что стране придется искать альтернативные источники поставок. В глобальном масштабе запрет может повлиять на международные отношения и вызвать еще большую напряженность между западными странами и российской стороной.  Ранее сообщалось, что Россия вводит временные ограничения на поставки обогащенного урана в США. Соответствующее постановление подписало правительство. Подобное решение было принято в ответ на антироссийские санкции со стороны Запада и действия США, которые с 2028 года запрещают импорт урановой продукции РФ, передает деловое издание «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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