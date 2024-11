Трамп решил отсудить 10 млрд долларов у New York Times

Трамп требует от критиковавших его во время выборов СМИ миллиарды долларов Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore За неделю до выборов юристы президента США Дональда Трампа направили требования о возмещении ущерба на сумму 10 млрд долларов к изданию The New York Times за публикации, критикующие политика. По мнению адвокатов, американская газета опубликовала ложные и дискредитирующие заявления. «Юристы требуют возместить ущерб в размере 10 млрд долларов. В письме, отправленном адвокатом Трампа, The New York Times обвиняется в использовании своей платформы как рупора Демократической партии и распространении клеветы в промышленных масштабах против политических оппонентов», — пишет РБК. Также в этот же период был подан иск на аналогичную сумму против CBS News. Представители Трампа утверждают, что интервью с бывшим вице-президентом США Камалой Харрис, баллотировавшейся на президентских выборах, было отредактировано в ее пользу, что якобы представляет собой вмешательство в выборы. Также Дональд Трамп через своих адвокатов обратился в Федеральную избирательную комиссию с жалобой на газету Washington Post, утверждая, что она незаконно поддерживала кампанию Харрис. Как сообщало URA.RU ранее, Трамп выдвинул своих адвокатов на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Это следует из распространенного заявления главы государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

