15 ноября 2024

Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности Абхазии

© Служба новостей «URA.RU»
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Бжания, абхазия
Аслан Бжания провел совещание на фоне протестов в Абхазии Фото:

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, чтобы обсудить обеспечение безопасности в стране на фоне текущих событий. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Рауль Лолуа.

«Президент не проводил заседание Совета безопасности республики, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации», — сказал Лолуа, передает ТАСС. На совещании были рассмотрены различные аспекты безопасности, что позволило силовым структурам оперативно адаптироваться к текущей обстановке.

В ноябре в Абхазии произошла массовая акция протеста, вызванная ратификацией договора о российских инвестициях в экономику страны. Оппозиционные силы выразили свое несогласие с условиями договора, что привело к штурму здания парламента 15 ноября. Бжания заявил, что не собирается в отставку. Позже стало известно, что он покинул столицу Абхазии и отправился в село Тамыш.

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Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, чтобы обсудить обеспечение безопасности в стране на фоне текущих событий. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Рауль Лолуа. «Президент не проводил заседание Совета безопасности республики, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации», — сказал Лолуа, передает ТАСС. На совещании были рассмотрены различные аспекты безопасности, что позволило силовым структурам оперативно адаптироваться к текущей обстановке. В ноябре в Абхазии произошла массовая акция протеста, вызванная ратификацией договора о российских инвестициях в экономику страны. Оппозиционные силы выразили свое несогласие с условиями договора, что привело к штурму здания парламента 15 ноября. Бжания заявил, что не собирается в отставку. Позже стало известно, что он покинул столицу Абхазии и отправился в село Тамыш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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