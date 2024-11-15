Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности Абхазии

16 ноября 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

Аслан Бжания провел совещание на фоне протестов в Абхазии Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, чтобы обсудить обеспечение безопасности в стране на фоне текущих событий. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Рауль Лолуа. «Президент не проводил заседание Совета безопасности республики, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации», — сказал Лолуа, передает ТАСС. На совещании были рассмотрены различные аспекты безопасности, что позволило силовым структурам оперативно адаптироваться к текущей обстановке. В ноябре в Абхазии произошла массовая акция протеста, вызванная ратификацией договора о российских инвестициях в экономику страны. Оппозиционные силы выразили свое несогласие с условиями договора, что привело к штурму здания парламента 15 ноября. Бжания заявил, что не собирается в отставку. Позже стало известно, что он покинул столицу Абхазии и отправился в село Тамыш. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур, чтобы обсудить обеспечение безопасности в стране на фоне текущих событий. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Рауль Лолуа. «Президент не проводил заседание Совета безопасности республики, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации», — сказал Лолуа, передает ТАСС. На совещании были рассмотрены различные аспекты безопасности, что позволило силовым структурам оперативно адаптироваться к текущей обстановке. В ноябре в Абхазии произошла массовая акция протеста, вызванная ратификацией договора о российских инвестициях в экономику страны. Оппозиционные силы выразили свое несогласие с условиями договора, что привело к штурму здания парламента 15 ноября. Бжания заявил, что не собирается в отставку. Позже стало известно, что он покинул столицу Абхазии и отправился в село Тамыш.